В Україні відкрили ринки в розпал карантину: що там відбувається (фото і відео)

В Україні відкрили ринки з 1 травня (фото: РБК-Україна)

В Україні дозволили торгувати на ринках під час карантину

Карантин в Україні дещо послабили з 1 травня, дозволивши працювати ринкам. У Кабміні назвали ряд умов, і пригрозили закрити торговельні майданчики у разі порушень. Що відбувається зараз на відкритих ринках, як там дотримуються карантину - в матеріалі Styler.

Наприклад, на ринку в Рівному працює спеціальна комісія Держпродспоживслужби, з гучномовців розповідають про правила торгівлі.

Ринки відкрилися в Рівному 1 травня (фото: radiotrek.rv.ua)

Відзначимо, що в Рівному "середня" ситуація з поширенням коронавіруса - 658 підтверджених випадків. Для порівняння, у Тернопільській області -793 випадки, Івано-Франківській - 899, Чернівецькій - 1667 хворих.

Торгувати можна тільки з законних торговельних точок, стихійна торгівля категорично заборонена і контролюється. Всі продавці і покупці зобов'язані бути в масках.

Ринки відкрилися в Рівному 1 травня (фото: radiotrek.rv.ua)

Всіх покупців пропускають через один вхід, де стоїть контроль. Людям міряють температуру, руки потрібно обробити антисептиком з санітайзера, що також стоїть біля входу.

Ринок оживає. Контролюють порядок та дотримання умов карантину ⠀ by @st.ka.ii #tvoeRV #rivne #рівне Опубліковано Твоє Рівне Четвер, 30 квітня 2020 р.

На ринку в Рівному міряють температуру при вході (відео: facebook.com/tvoeRV)

Відзначимо, що люди досить дисципліновано поставилися до відкриття ринків, ніхто не кинувся штурмувати ворота. Дистанція дотримується, покупці в масках, дехто навіть у рукавичках. Продавці кажуть, що цін вони не накручували.

Всі продавці стоять один від одного на дистанції і скаржаться, що покупців дуже мало.

Ринки відкрилися в Рівному 1 травня (фото: radiotrek.rv.ua)

Нагадаємо, що в Кабміні назвали умови, за яких дозволено працювати ринкам. Це наявність захисних масок, температурний скринінг і антисептики на вході, один покупець на 10 квадратних метрах, дезінфекція контактних поверхонь кожні 3 години, прибирання та дезінфекція території наприкінці робочого дня, недопущення стихійної торгівлі.

Раніше ми писали, що відбувається на ринках Києва після їх відкриттів.