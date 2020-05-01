В Україні дозволили роботу ринків: що відбувається в Києві

Ринок на вулиці Києва (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як ринки столиці розпочали свою роботу після ослаблення карантину

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу вирішили трохи послабити та дозволили роботу продовольчих ринків. В уряді склали список вимог до ринків, які розпочнуть свою роботу з перших днів травня. За прогнозом Кабінету міністрів, з 1 травня планували відкритися 872 агропродовольчих ринку, проте остаточне рішення про їх роботі дозволили приймати місцевій владі.

У Києві на цей час працює тільки один ринок – "Столичний", але як повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews, цей ринок на час карантину не закривався і там велася гуртова торгівля.

За станом на 30 квітня, жоден ринок у столиці не був готовий до роботи в протиепідемічних умовах. Як заявляють в КМДА, київські ринки будуть відкриватися поступово, за умови забезпечення ними виконання низки вимог.

Стихійна торгівля у Києві біля ринків (Фото: telegram.org/PavlovskyNews)

Однак стало відомо, що біля закритих ринків ведеться стихійна торгівля. Зокрема, на Борщагівці та Оболоні продавці торгують на коробках, які захищені спеціальною плівкою.

За інформацією журналіста видання OBOZREVATEL В'ячеслава Буткалюка, на Позняках і Дарниці ринки не працюють. Керівник одного з ринків повідомив, що ринок закрила комісія з ліквідації надзвичайної ситуації при КМДА, а дозволу на відкриття вона не прийняла.

Біля Володимирського ринку зібралися співробітники правоохоронних органів, щоб разом з Госпотребслужбою перевірити готовність до відкриття. Продавців на територію ринку поки не пускають.

Крім того, підприємці розповіли, що зараз починати роботу ринків не дуже вигідно, оскільки доведеться платити орендну плату, а багато покупців не буде. Є і ще одна проблема – транспорт, через який люди не зможуть приїхати на ринок з інших вулиць і районів.

На Березняках ворота ринку були закриті, але за ними вже знаходилися люди з овочами та фруктами. Як зазначає журналіст, їх було багато, і дистанція не дотримувалася. Також там була поліція і муніципальна варта. Якщо не будуть виявлені порушення, то ринок розпочне роботу 4 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові мешканці масово ігнорують карантин.