В Украине открыли рынки в разгар карантина: что там происходит (фото и видео)

В Украине открыли рынки с 1 мая (фото: РБК-Украина)

В Украине разрешили торговать на рынках во время карантина

Карантин в Украине несколько ослабили с 1 мая, разрешив работать рынкам. В Кабмине назвали ряд условий, и пригрозили закрыть торговые площадки в случае нарушений. Что происходит сейчас на открытых рынках, как там соблюдают карантин - в материале Styler.

К примеру, на рынке в Ровно работает специальная комиссия Госпродпотребслужбы, из громкоговорителей рассказывают о правилах торговли.

Рынки в Ровно открылись 1 мая (фото: radiotrek.rv.ua)

Отметим, что в Ровно "средняя" ситуация с распространением коронавируса - 658 подтвержденных случаев. Для сравнения, в Тернопольской области -793 случая, Ивано-Франковской - 899, Черновицкой - 1667 заболевших.

Торговать можно только с законных торговых точек, стихийная торговля категорически запрещена и контролируется. Все продавцы и покупатели обязаны быть в масках.

Рынки в Ровно открылись 1 мая (фото: radiotrek.rv.ua)

Всех покупателей пропускают через один вход, где стоит контроль. Людям меряют температуру, руки нужно обработать антисептиком из санитайзера, что также стоит у входа.

Ринок оживає. Контролюють порядок та дотримання умов карантину ⠀ by @st.ka.ii #tvoeRV #rivne #рівне Опубліковано Твоє Рівне Четвер, 30 квітня 2020 р.

На рынке Ровно мерят температуру при входе (видео: facebook.com/tvoeRV)

Отметим, что люди довольно дисциплинированно отнеслись к открытию рынков, никто не ринулся штурмовать ворота. Дистанция соблюдается, покупатели в масках, кое-кто даже в перчатках. Продавцы говорят, что цен не накручивали.

Все продавцы стоят друг от друга на дистанции и жалуются, что покупателей очень мало.

Рынки в Ровно открылись 1 мая (фото: radiotrek.rv.ua)

Напомним, что в Кабмине назвали условия, при которых рынкам разрешено работать. Это наличие защитных масок, температурный скрининг и антисептики на входе, один покупатель на 10 квадратных метрах, дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция территории в конце рабочего дня, недопущение стихийной торговли.

Ранее мы писали, что происходит на рынках Киева после их открытий.