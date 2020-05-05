Як будуть працювати перукарні та салони після ослаблення карантину: що потрібно знати

Як будуть працювати салони після 11 травня (фото РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, як будуть працювати перукарні та салони після 11 травня

Карантин в Україні через коронавірус продовжили до 22 травня, але 11 травня розпочнеться перший етап його пом'якшення. За планом уряду, на даному етапі відкриються перукарні та салони, магазини з непродовольчими товарами, також дозволять відвідувати парки та сквери.

У МОЗ зазначили, що перукарні та салони краси продовжать свою роботу з певними умовами, якими передбачено не допустити поширення COVID-19.

Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря України з'явилося на офіційному сайті МОЗ.

Після 11 травня салони по наданню перукарських послуг зобов'язані:

організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною, не допускати до виконання обов'язків працівників з температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ.

Прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом з проміжком між клієнтами в 15 хвилин, очікування черги здійснюється поза приміщення з дотриманням дистанції в 1,5 метра.

Заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю.

Організувати на вході місце для дезінфекції рук.

Організувати одночасне перебування клієнтів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах.

Між місцями надання послуг забезпечити дистанцію не менше 2 метрів.

Працівники зобов'язані використовувати медичні маски і одноразові рукавички.

Проводити дезінфекцію та прибирання після кожного клієнта.

Самоізолюватися у випадку ГРВІ.

Не чіпати обличчя руками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний санітарний лікар України розповів про можливості нового карантину.