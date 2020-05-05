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Як будуть працювати перукарні та салони після ослаблення карантину: що потрібно знати

STYLERЖиття    05.05.2020 - 07:37
Як будуть працювати перукарні та салони після ослаблення карантину: що потрібно знати
Як будуть працювати салони після 11 травня (фото РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, як будуть працювати перукарні та салони після 11 травня

Карантин в Україні через коронавірус продовжили до 22 травня, але 11 травня розпочнеться перший етап його пом'якшення. За планом уряду, на даному етапі відкриються перукарні та салони, магазини з непродовольчими товарами, також дозволять відвідувати парки та сквери.

У МОЗ зазначили, що перукарні та салони краси продовжать свою роботу з певними умовами, якими передбачено не допустити поширення COVID-19.

Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря України з'явилося на офіційному сайті МОЗ.

Після 11 травня салони по наданню перукарських послуг зобов'язані:

  • організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною, не допускати до виконання обов'язків працівників з температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ.
  • Прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом з проміжком між клієнтами в 15 хвилин, очікування черги здійснюється поза приміщення з дотриманням дистанції в 1,5 метра.
  • Заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю.
  • Організувати на вході місце для дезінфекції рук.
  • Організувати одночасне перебування клієнтів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах.
  • Між місцями надання послуг забезпечити дистанцію не менше 2 метрів.
  • Працівники зобов'язані використовувати медичні маски і одноразові рукавички.
  • Проводити дезінфекцію та прибирання після кожного клієнта.
  • Самоізолюватися у випадку ГРВІ.
  • Не чіпати обличчя руками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний санітарний лікар України розповів про можливості нового карантину.

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