В Україні відкриють кафе і ресторани: у МОЗ назвали всі правила роботи
В Україні відкриють кафе і ресторани з 11 травня (Колаж РБК-Україна)
У МОЗ склали список вимог для роботи кафе і ресторанів в умовах карантину
Карантин в Україні через загрозу поширення коронавірусу продовжено до 22 травня. Уряд анонсував послаблення карантинних обмежень з 11 травня і дозволив відкрити ресторани та кафе.
У МОЗ склали список правил для власників закладів громадського харчування під час роботи в умовах карантину.
- Всім працівникам закладу будуть вимірювати температуру. Якщо вона підніметься вище 37,2 або у працівника будуть ознаки ГРВІ – до роботи допускати не будуть.
- Обслуговування клієнтів дозволено тільки на винос за попередніми замовленнями.
- Між столами повинна бути відстань не менше 1,5 м, а за кожним столиком – не більше двох осіб.
- На вході до закладу обов'язково повинні бути антисептики.
- У приміщення не повинно бути черг і контроль за цим покладається на самих працівників ресторану.
- Меню клієнтам давати не можна, воно повинне бути поруч з місцем видачі замовлень.
- Обов'язково повинна бути поличка для передачі замовлення без контакту з клієнтом.
- Замовлення можна видавати тільки в одноразовому посуді та закритій тарі.
- Оплата за замовлення повинна бути безконтактна.
- Всі працівники закладу повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, якими їх забезпечує роботодавець.
- Працівники, які належать до груп ризику, можуть тимчасово не працювати.
- Заклад обов'язково потрібно дезінфікувати перед відкриттям, після відкриття і кожні дві години.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, як в Україні будуть працювати перукарні та салони краси.
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