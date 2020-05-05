В Украине откроют кафе и рестораны: в Минздраве назвали все правила работы

В Украине откроют кафе и рестораны с 11 мая (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве составили список требований для работы кафе и ресторанов в условиях карантина

Карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 22 мая. Правительство анонсировало послабление карантинных ограничений с 11 мая и разрешило открыть рестораны и кафе.

В Минздраве составили список правил для владельцев заведений общественного питания во время работы в условиях карантина.

Всем сотрудникам заведения будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37,2 или у работника будут признаки ОРВИ – к работе допускать не будут.

Обслуживание клиентов разрешено только на вынос по предварительным заказам.

Между столами должно быть расстояние не менее 1,5 м, а за каждым столиком – не больше двух человек.

На входе в заведение обязательно должны быть антисептики.

В помещение не должно быть очередей и контроль за этим возлагается на самих работников ресторана.

Меню клиентам давать нельзя, оно должно быть рядом с местом выдачи заказов.

Обязательно должна быть полочка для передачи заказа без контакта с клиентом.

Заказы можно выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре.

Оплата за заказы должна быть бесконтактная.

Все работники заведения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, которыми их обеспечивает работодатель.

Работники, которые относятся к группам риска, могут временно не работать.

Заведение обязательно нужно дезинфицировать перед открытием, после открытия и каждые два часа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, как в Украине будут работать парикмахерские и салоны красоты.