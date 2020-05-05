ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине откроют кафе и рестораны: в Минздраве назвали все правила работы

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 20:04
В Украине откроют кафе и рестораны: в Минздраве назвали все правила работы
В Украине откроют кафе и рестораны с 11 мая (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве составили список требований для работы кафе и ресторанов в условиях карантина

Карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 22 мая. Правительство анонсировало послабление карантинных ограничений с 11 мая и разрешило открыть рестораны и кафе.

В Минздраве составили список правил для владельцев заведений общественного питания во время работы в условиях карантина.

  • Всем сотрудникам заведения будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37,2 или у работника будут признаки ОРВИ – к работе допускать не будут.
  • Обслуживание клиентов разрешено только на вынос по предварительным заказам.
  • Между столами должно быть расстояние не менее 1,5 м, а за каждым столиком – не больше двух человек.
  • На входе в заведение обязательно должны быть антисептики.
  • В помещение не должно быть очередей и контроль за этим возлагается на самих работников ресторана.
  • Меню клиентам давать нельзя, оно должно быть рядом с местом выдачи заказов.
  • Обязательно должна быть полочка для передачи заказа без контакта с клиентом.
  • Заказы можно выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре.
  • Оплата за заказы должна быть бесконтактная.
  • Все работники заведения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, которыми их обеспечивает работодатель.
  • Работники, которые относятся к группам риска, могут временно не работать.
  • Заведение обязательно нужно дезинфицировать перед открытием, после открытия и каждые два часа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, как в Украине будут работать парикмахерские и салоны красоты.

Пляжный сезон в Киеве: что будет с Гидропарком и зонами отдыха после окончания карантина Минздрав опубликовал правила посещения парков: разрешены зоны отдыха и занятия спортом
Новости Украины карантинКиевресторан
Lite
On Top