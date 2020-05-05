В Украине откроют кафе и рестораны: в Минздраве назвали все правила работы
В Украине откроют кафе и рестораны с 11 мая (Коллаж РБК-Украина)
В Минздраве составили список требований для работы кафе и ресторанов в условиях карантина
Карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 22 мая. Правительство анонсировало послабление карантинных ограничений с 11 мая и разрешило открыть рестораны и кафе.
В Минздраве составили список правил для владельцев заведений общественного питания во время работы в условиях карантина.
- Всем сотрудникам заведения будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37,2 или у работника будут признаки ОРВИ – к работе допускать не будут.
- Обслуживание клиентов разрешено только на вынос по предварительным заказам.
- Между столами должно быть расстояние не менее 1,5 м, а за каждым столиком – не больше двух человек.
- На входе в заведение обязательно должны быть антисептики.
- В помещение не должно быть очередей и контроль за этим возлагается на самих работников ресторана.
- Меню клиентам давать нельзя, оно должно быть рядом с местом выдачи заказов.
- Обязательно должна быть полочка для передачи заказа без контакта с клиентом.
- Заказы можно выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре.
- Оплата за заказы должна быть бесконтактная.
- Все работники заведения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, которыми их обеспечивает работодатель.
- Работники, которые относятся к группам риска, могут временно не работать.
- Заведение обязательно нужно дезинфицировать перед открытием, после открытия и каждые два часа.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, как в Украине будут работать парикмахерские и салоны красоты.
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