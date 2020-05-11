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Коли в Україні відкриють дитячі садки: Ляшко назвав умову

STYLERКоронавірус    11.05.2020 - 08:48
Коли в Україні відкриють дитячі садки: Ляшко назвав умову
Віктор Ляшко (фото: РБК-Україна)

Відкриття дитячих садків ймовірне влітку, а рішення по карантину буде переглянуто і озвучено до 22 травня

Дитячі садки в Україні можуть буди відкриті після карантину влітку, але все залежить від епідеміологічної ситуації. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна назвав умови й розповів, що може вплинути на прискорення такого ослаблення карантину.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, якщо Україна і далі буде балансувати на прирості хворих, що спостерігається майже останній місяць - 350-500 випадків на добу - то мови про відкриття садочків та зняття масочного режиму не буде.

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо", - заявив Віктор Ляшко.

Лікар уточнив, що в МОЗ сподіваються на сезонність розповсюдження вірусу.

"Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше", - сказав заступник міністра, додавши, що маска в такому разі стане невід'ємною частиною нашого життя до кінця цього року.

Тим часом в Україні створили петицію з вимогою відкрити дитячі садки вже з 11 травня. Адже багато батьків просто втратили роботу і залишилися без засобів існування через те, що їм нема на кого залишити маленьких дітей.

Раніше головний санітарний лікар України сказав, що рішення по садочках буде озвучено ближче до 22 травня, коли картина з поширенням коронавіруса буде більш або менш зрозумілою.

Нагадаємо, що в Україні з 11 травня послаблюють карантин і багато закладів починають свою роботу. Колишній санітарний лікар України Сергій Бережнов попередив, які знову відкриті заклади найбільш небезпечні.

Теги Новини України карантин
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