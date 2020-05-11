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Когда в Украине откроют детские садики: Ляшко назвал условие

STYLERКоронавирус    11.05.2020 - 08:48
Когда в Украине откроют детские садики: Ляшко назвал условие
Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

Открытие детских садиков вероятно летом, а решение по карантину будет пересмотрено и озвучено до 22 мая

Детские садики в Украине могут быть открыты после карантина летом, но все зависит от эпидемиологической ситуации. Главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина назвал условия и рассказал, что может повлиять на ускорение такого ослабления карантина.

По словам заместителя министра здравоохранения, если Украина и дальше будет балансировать на приросте заболевших, который наблюдается почти последний месяц - 350-500 случаев в сутки - то речи об открытии садиков и снятии масочного режима не будет.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем", - заявил Виктор Ляшко.

Врач уточнил, что в Минздраве надеются на сезонность распространения вируса.

"Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее", - сказал замминистра, добавив, что маска в таком случае станет неотъемлемой частью нашей жизни до конца этого года.

Тем временем в Украине создали петицию с требованием открыть детские садики уже с 11 мая. Ведь многие родители попросту потеряли работу и остались без средств существования из-за того, что им не на кого оставить маленьких детей.

Раньше главный санитарный врач Украины сказал, что решение по садикам будет озвучено ближе к 22 мая, когда картина с распространением коронавируса будет более или менее понятной.

Напомним, что в Украине с 11 мая ослабляют карантин и многие заведения начинают свою работу. Бывший санитарный врач Украины Сергей Бережнов предупредил, какие вновь открытые заведения наиболее опасны.

Теги Новости Украины карантин
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