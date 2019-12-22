ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пориви вітру з мокрим снігом: в Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     22.12.2019 - 09:11
Пориви вітру з мокрим снігом: в Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Карпатах очікуються сильні хуртовини

На початку наступного тижня, 23-24 грудня погода в Україні суттєво погіршиться, можливі пориви вітру та хуртовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у понеділок та вівторок у західних областях очікуються значні дощі, у Карпатах можливий сильний мокрий сніг та хуртовини. Також місцями можлива ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Крім того, ускладнення погодних умов може призвети до порушення та припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних, 21-22 грудня. На вихідних очікувалися невеликі дощі у західних областях та заморозки до -4 градусів на сході. Сьогодні опади накриють всю територію країни. Але, не зважаючи на зливи, температура повітря зросте до +12 градусів, а на півдні до +14.

Також РБК-Україна писало, що з 16 грудня, у Києві вже зафіксовано сім температурних рекордів. Зокрема, ніч на Миколая в Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, а вдень температура перевищила показник, зафіксований у 1989 році.

Дощі та заморозки до -4: прогноз на сьогодні У деяких областях сьогодні можливий сильний туман
Новини України Штормове попередженняПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся