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Чергова природна аномалія: в Україні забили тривогу (фото)

STYLERЖиття    22.12.2019 - 18:57
Чергова природна аномалія: в Україні забили тривогу (фото)
В Україні зацвіли проліски (фото: pixabay.com)

В Україні через рекордно теплий грудень розпустилися первоцвіти

В Україні різке підвищення температури повітря виявлена чергова природна аномалія. У Полтавській області в місті Нові Санжари серед грудня розквітли проліски, які зазвичай радують своїм цвітінням весни. Про це повідомила місцева мешканка Аліна Деряга на своїй Facebook-сторінці. Жінка написала, що первоцвіт зацвів у неї 19 грудня на свято Святого Миколая.

"Ось такий пролісок зацвів у мене! 19 грудня 2019, подарунок від Святого Миколая", - написала Аліна у себе в соцмережі.

Чергова природна аномалія: в Україні забили тривогу (фото)У грудні в Україні зацвіли проліски (фото: Facebook/Аліна Деряга)

Підписники Аліни відреагували на дивовижний факт в коментарях.

  • Пролісок є, а снігу немає!
  • 12 місяців. Казка!
  • У мене теж проклюнулися.
  • Шок.
  • Все переплуталося в природі.
  • Два роки тому на Новий рік цвіла календула біля будинку. Глобальне потепління не тільки на словах!

Чергова природна аномалія: в Україні забили тривогу (фото)Скріншот коментарів

Зазначимо, що цвітіння пролісків не єдина аномалія цього рекордно-теплого грудня. Так, наприклад, по всій Україні зацвіли дерева, які також розпускаються навесні. Японські вишні почали покриватися рожевими квітами у Вінниці, а у Львові, де в середині грудня температура була найвищою в Україні, почали цвісти магнолії.

За словами синоптиків, такі температурні аномалії запустили весняні процеси в країні.

До речі, в Одеській області через теплу погоду прокинулися комахи. На вулицях з'явилися комарі, оси і бджоли. Вчені сильно стурбовані цим фактом і б'ють тривогу.

"За моєю інформацією, комарі кусають людей зараз і в Києві. Це аномальне явище, яке пов'язане з глобальним потеплінням",- розповів кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу ентомології та наукових фондових колекцій Інституту зоології НАН України Григорій Попов виданню "Сегодня".

Учений упевнений, що все це наслідки глобального потепління через життєдіяльність людини.

"Але катастрофічні наслідки будуть. Років через 10-20. Зміни клімату стануть причиною проблем у сільському господарстві. Маю на увазі повені і посухи, пожежі. Пробудження комах в грудні – це лише перше попередження нам усім", - повідомив Попов.

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