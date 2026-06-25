Бывший полковник СБУ, которого на госизмене поймал Малюк, получил пожизненное
Эксначальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за государственную измену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.
Суд признал полковника и кадрового офицера СБУ виновным в работе на врага в условиях военного положения. Поскольку должностное лицо имело доступ к государственной тайне и координировало борьбу с терроризмом, его деятельность нанесла серьезный ущерб безопасности страны.
Установлено, что российские спецслужбы завербовали Козюру в марте 2018 года в Вене. За денежное вознаграждение он согласился собирать и передавать ФСБ РФ секретные оборонные данные.
Для конспирации офицер общался с российскими кураторами через посредника, но все шифрограммы подписывал лично.
Шпионаж во время войны
Наиболее активно предатель действовал после полномасштабного вторжения в РФ. Он следил за командными пунктами СБУ и передавал врагу информацию о последствиях ударов по бизнес-центрам, а также данные о количестве раненых военных и гражданских.
В течение 2024-2025 годов предатель систематически передавал информацию о результатах ракетных обстрелов Киева и местах дислокации подразделений СБУ.
Также он слил россиянам тайные документы об объектах критической инфраструктуры, в частности, о работе газотранспортной системы и планах по усилению ее противовоздушной обороны.
Задержание "крысы"
Кравченко разоблачили в феврале 2025 года - его задерживал лично тогдашний глава СБУ Василий Малюк.
Малюк лично входил в следственно-оперативную группу, которая разрабатывала предателя, а обо всех этапах операции докладывал президенту Владимиру Зеленскому.
СБУ удалось задокументировать 14 эпизодов противоправной деятельности предателя. В ходе следствия Кравченко полностью признал свою вину и подтвердил, что сотрудничал с ФСБ РФ ради финансового вознаграждения.
Напомним, нардепа Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, избрали меру пресечения - содержание под стражей без права выхода под залог.
Кроме того, дело нардепа Евгения Шевченко направлено в суд. Его будут судить по совокупности обвинений в госизмене, коллаборационной деятельности и мошенничестве в больших размерах. Политику грозит пожизненное заключение.