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Бывший полковник СБУ, которого на госизмене поймал Малюк, получил пожизненное

19:26 25.06.2026 Чт
2 мин
Предателя завербовали еще в 2018 году, а наиболее активно он действовал после начала войны
aimg Валерий Ульяненко
Бывший полковник СБУ, которого на госизмене поймал Малюк, получил пожизненное Фото: Василий Малюк задержал предателя Дмитрия Козюру (t.me/SBUkr)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Эксначальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Суд признал полковника и кадрового офицера СБУ виновным в работе на врага в условиях военного положения. Поскольку должностное лицо имело доступ к государственной тайне и координировало борьбу с терроризмом, его деятельность нанесла серьезный ущерб безопасности страны.

Установлено, что российские спецслужбы завербовали Козюру в марте 2018 года в Вене. За денежное вознаграждение он согласился собирать и передавать ФСБ РФ секретные оборонные данные.

Для конспирации офицер общался с российскими кураторами через посредника, но все шифрограммы подписывал лично.

Шпионаж во время войны

Наиболее активно предатель действовал после полномасштабного вторжения в РФ. Он следил за командными пунктами СБУ и передавал врагу информацию о последствиях ударов по бизнес-центрам, а также данные о количестве раненых военных и гражданских.

В течение 2024-2025 годов предатель систематически передавал информацию о результатах ракетных обстрелов Киева и местах дислокации подразделений СБУ.

Также он слил россиянам тайные документы об объектах критической инфраструктуры, в частности, о работе газотранспортной системы и планах по усилению ее противовоздушной обороны.

Задержание "крысы"

Кравченко разоблачили в феврале 2025 года - его задерживал лично тогдашний глава СБУ Василий Малюк.

Малюк лично входил в следственно-оперативную группу, которая разрабатывала предателя, а обо всех этапах операции докладывал президенту Владимиру Зеленскому.

СБУ удалось задокументировать 14 эпизодов противоправной деятельности предателя. В ходе следствия Кравченко полностью признал свою вину и подтвердил, что сотрудничал с ФСБ РФ ради финансового вознаграждения.

Напомним, нардепа Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, избрали меру пресечения - содержание под стражей без права выхода под залог.

Кроме того, дело нардепа Евгения Шевченко направлено в суд. Его будут судить по совокупности обвинений в госизмене, коллаборационной деятельности и мошенничестве в больших размерах. Политику грозит пожизненное заключение.

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