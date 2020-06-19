В Україні оновили правила адаптивного карантину: список заборон

В Україні змінили правила адаптивного карантину через коронавірус і зняли обов'язкову умову щодо масочного режиму на вулиці. Обмежувальні заходи діють по 31 липня.

Оновлена постанова оприлюднена на сайті Кабміну.

Що забороняється на час дії карантину

перебувати в громадському приміщенні чи транспорті без масок,

виходити на вулицю без документів або самовільно покидати місце обсервації.

забороняються масові заходи за участю більше однієї людини на 5 квадратних метрів

заборонені перевезення пасажирів у кількості більше, ніж сидячих місць

робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Бізнесу рекомендують дозволити співробітникам не приходити на роботу раніше 10 ранку

Це стосується таких суб'єктів господарювання:

оптова і роздрібна торгівля

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

поштова та кур'єрська діяльність

тимчасове розміщення та організація харчування

страхова діяльність

освіта

надання соціальної допомоги

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Також Кабмін заборонив постачальникам електроенергії, операторам систем розподілу електроенергії відключати та обмежувати споживання електроенергії підприємств централізованого водопостачання і водовідведення незалежно від форми власності.

Постачальникам природного газу не можна припиняти постачання "блакитного палива" виробникам теплової та електричної енергії.

Тепер іноземці можуть перетнути державний кордон лише за наявності страхового поліса, який покриє витрати на лікування коронавірусу чи обсервацію.

Кого не можна відвідувати

Не можна відвідувати установи та заклади соцзахисту, в яких проживають літні люди, ветерани війни та праці, інваліди, громадяни з психічними порушеннями.

Також забороняють відвідувати установи, що надають соцпослуги сім'ям або особам у складних життєвих обставинах, крім тих закладів, які надають соціальні послуги екстрено.

Заборонено відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців (за винятком надання правової допомоги).

Раніше повідомлялося, що у МОЗ скасували рукавички та розповіли, де маски не потрібні.

Нагадаємо також, що Кабмін оприлюднив нову методику посилення карантину в Україні.