У МОЗ скасували рукавички і розповіли, де маски не потрібні

У МОЗ розповіли, де маска не потрібна (фото: РБК-Україна)

Віктор Ляшко розставив всі крапки над "і" у питанні масок і рукавичок

У МОЗ розповіли, де можна ходити без захисної маски, а в яких місцях її правильне носіння обов'язкове. Крім того, у відомстві порадили замість одноразових рукавичок мити руки.

Так, на вулиці маску носити не потрібно (якщо ви одні або з сім'єю), але заходячи в приміщення, де є велике скупчення людей, її потрібно обов'язково надягати. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в програмі "Право на владу".

Він каже, що після введення карантину на МОЗ обрушився шквал критики через вимогу обов'язково надягати маску. Але пізніше у ВООЗ підтвердили, що маску повинні носити всі в умовах пандемії. Це правило стосується тільки місць зі скупченням людей.

"Ми не говоримо про носіння масок на вулиці. Так, на вулиці ми сьогодні можемо ходити без маски. Заходячи в громадські будівлі, ми повинні надягати маску на обличчя, яка прикриває рот і ніс", - висловився Віктор Ляшко.

А ось замість рукавичок головний санітарний лікар порекомендував часто мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 червня, в Україні черговий "антирекорд" по коронавірусу - 921 новий випадок. 18 червня було 829 хворих за добу, а 17-го - 758.

У МОЗ, тим часом, дали просте пояснення різкого стрибка коронавірусу.

Також повідомляється, що у Китаї спалах нового коронавірусу, яким заразилися ще десятки людей.

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Автор: Светлана Мащенко