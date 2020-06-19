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Кабмін оприлюднив нову методику посилення карантину: що зміниться

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 21:17
Кабмін оприлюднив нову методику посилення карантину: що зміниться
Фото: люди в масках на обличчі (РБК-Україна)

Постанова уряду набирає чинності 22 червня

Кабінет міністрів оновив методику посилення карантину в Україні. Нові правила набудуть чинності у понеділок, 22 червня.

Про це йдеться у постанові уряду, опублікованій на Урядовому порталі.

Так, для посилення карантину було розроблено нову методику. В уряді вирішили відмовитися від показника інцидентності та ввели нові індикатори.

Відповідно до постанови, тепер регіоном зі значним поширенням коронавірусу вважається область, якій наявна одна з таких ознак:

  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я понад 50%;
  • середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом тижня;
  • коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
  • показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.

Однак, показник динаміки зростання застосовується у разі реєстрації понад 8 випадків на 100 тисяч населення за останні сім днів.

Карантин посилюється за рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, яке ухвалюється з подання головного державного санітарного лікаря регіону. Рішення про посилення карантину скасовується не раніше чим через 7 днів після його ухвалення з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні.

Нагадаємо, карантину в Україні продовжили до 31 липня, при цьому регіони можуть самостійно посилювати обмеження.

Крім того, в Кабміні анонсували нову методику посилення карантину.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникарантин
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