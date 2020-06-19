В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

Украинцам разрешили ходить без масок на улице во время карантина
В Украине изменили правила адаптивного карантина из-за коронавируса и сняли обязательное условие о масочном режиме на улице. Ограничительные меры действуют до 31 июля.
Обновленное постановление обнародовано на сайте Кабмина.
Это касается таких субъектов хозяйствования:
Также Кабмин запретил поставщикам электроэнергии, операторам систем распределения электроэнергии отключать и ограничивать потребление электроэнергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности.
Поставщикам природного газа нельзя прекращать поставки "голубого топлива" производителям тепловой и электрической энергии.
Теперь иностранцы могут пересечь государственную границу только при наличии страхового полиса, который покроет расходы на лечение коронавируса или обсервацию.
Нельзя посещать учреждения и учреждения соцзащиты, в которых проживают пожилые, ветераны войны и труда, инвалиды, граждане с психическими нарушениями.
Также запрещают посещать учреждения, предоставляющие соцуслуги семьям или лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме тех заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно.
Запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (за исключением оказания правовой помощи).
Ранее сообщалось, что в Минздраве отменили перчатки и рассказали, где маски не нужны.
Напомним также, что Кабмин обнародовал новую методику ужесточения карантина в Украине.
Автор: Владимир Костырин