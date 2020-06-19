В Україні оновили правила адаптивного карантину: список заборон

Українцям дозволили ходити без масок на вулиці під час карантину
В Україні змінили правила адаптивного карантину через коронавірус і зняли обов'язкову умову щодо масочного режиму на вулиці. Обмежувальні заходи діють по 31 липня.
Оновлена постанова оприлюднена на сайті Кабміну.
Це стосується таких суб'єктів господарювання:
Також Кабмін заборонив постачальникам електроенергії, операторам систем розподілу електроенергії відключати та обмежувати споживання електроенергії підприємств централізованого водопостачання і водовідведення незалежно від форми власності.
Постачальникам природного газу не можна припиняти постачання "блакитного палива" виробникам теплової та електричної енергії.
Тепер іноземці можуть перетнути державний кордон лише за наявності страхового поліса, який покриє витрати на лікування коронавірусу чи обсервацію.
Не можна відвідувати установи та заклади соцзахисту, в яких проживають літні люди, ветерани війни та праці, інваліди, громадяни з психічними порушеннями.
Також забороняють відвідувати установи, що надають соцпослуги сім'ям або особам у складних життєвих обставинах, крім тих закладів, які надають соціальні послуги екстрено.
Заборонено відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців (за винятком надання правової допомоги).
Раніше повідомлялося, що у МОЗ скасували рукавички та розповіли, де маски не потрібні.
Нагадаємо також, що Кабмін оприлюднив нову методику посилення карантину в Україні.
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Автор: Володимир Костирін