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В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

STYLERЖизнь    19.06.2020 - 21:31
В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

Украинцам разрешили ходить без масок на улице во время карантина

В Украине изменили правила адаптивного карантина из-за коронавируса и сняли обязательное условие о масочном режиме на улице. Ограничительные меры действуют до 31 июля.

Обновленное постановление обнародовано на сайте Кабмина.

Что запрещается на время действия карантина

  • находиться в общественном здании или транспорте без масок,
  • выходить на улицу без документов или самовольно покидать место обсервации.
  • запрещаются массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров
  • воспрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем сидячих мест
  • работа детских учреждений оздоровления и отдыха.

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Это касается таких субъектов хозяйствования:

  • оптовая и розничная торговля
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
  • почтовая и курьерская деятельность
  • временное размещение и организация питания
  • страховая деятельность
  • образование
  • оказание социальной помощи
  • искусство, спорт, развлечения и отдых.

Также Кабмин запретил поставщикам электроэнергии, операторам систем распределения электроэнергии отключать и ограничивать потребление электроэнергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности.

Поставщикам природного газа нельзя прекращать поставки "голубого топлива" производителям тепловой и электрической энергии.

Теперь иностранцы могут пересечь государственную границу только при наличии страхового полиса, который покроет расходы на лечение коронавируса или обсервацию.

Кого нельзя навещать

Нельзя посещать учреждения и учреждения соцзащиты, в которых проживают пожилые, ветераны войны и труда, инвалиды, граждане с психическими нарушениями.

Также запрещают посещать учреждения, предоставляющие соцуслуги семьям или лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме тех заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно.

Запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (за исключением оказания правовой помощи).

Ранее сообщалось, что в Минздраве отменили перчатки и рассказали, где маски не нужны.

Напомним также, что Кабмин обнародовал новую методику ужесточения карантина в Украине.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины карантин
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