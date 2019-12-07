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Археологи знайшли артефакт, який може перевернути всю історію людства

STYLERЖиття    07.12.2019 - 13:12
Археологи знайшли артефакт, який може перевернути всю історію людства
Археологи зробили відкриття (колаж РБК-Україна)

Археологи зробили важливе відкриття для розуміння історії сучасної людини

Археологи знайшли важливий артефакт для історії людства – статуетку жіночої фігури часів пізнього палеоліту 40-12 тис. років до н. е. Знахідка була зроблена районі Ренанкур міста Ам'єн, департамент Пікардія на півночі Франції. Археологи відзначають, що вона у відмінному стані. Про це в п'ятницю, 6 листопада, повідомив Національний інститут превентивних археологічних досліджень (INRAP).

За словами вчених, мова йде про надзвичайну знахідку, оскільки фігурка знаходиться у відмінному стані. Статуетка є артефактом, що належать до граветтської культури.

"Статуетка висотою 4 см відноситься до граветтської культури пізнього палеоліту. Їй 23 тис. років", - йдеться в повідомленні.

На думку вчених, статуетка допоможе вченим більш глибоко дослідити мистецтво палеоліту і доповнити знання про культуру, яка має пряме відношення до сучасного людства.

Археологи знайшли артефакт, який може перевернути всю історію людства

Палеолетическая Венера (фото: INRAP)

Варто відзначити, що точний вік статуетки був визначений за допомогою радіовуглецевого аналізу.

Крім самої фігурки археологи знайшли кілька глиняних уламків і залишки інструментів. Точне призначення цих знарядь поки залишається невідомим, проте, на думку археологів, на цьому місці могла розташовуватися майстерня, де місцеві ремісники виготовляли предмети культу. Після проведення додаткових досліджень статуетка буде виставлена в музеї Пікардії в Ам'єні.

Варто нагадати, що граветтська культура - археологічна культура пізнього палеоліту, датується 28-21 тис. рр. до н. е. Названа на честь печери Ла-Граветт в депертаменті Дордонь на південно-заході Франції, де в 1930-х роках були знайдені кам'яні знаряддя і предмети побуту, що характеризують цю епоху.

Нагадаємо, що раніше археологи виявили в Україні артефакт для жертвоприношень віком понад 2,5 тисячі років (фото).

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