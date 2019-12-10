Під Києвом вчені виявили унікальний артефакт: всі деталі і фото

У Київській області археологи зробили відкриття (колаж: РБК-Україна)

У Борисполі археологи виявили дуже рідкісний артефакт козацьких часів

Вченим вдалося виявити унікальну знахідку в Київській області. Учасники археологічної експедиції працювали на ділянці, де в козацькі часи розташовувалося сотенне містечко Бориспіль, а в часи Русі було городище. В траншеї на руїнах давньоруського замку виявили горн часів другої половини ХVІІ століття.

За словами працівників Бориспільського державного історичного музею, цей артефакт є дуже рідкісною археологічною знахідкою. У такому горні раніше обпалювали керамічні вироби, пише видання "Погляд".

В Київській області археологи зробили відкриття (фото: poglyad.tv)

Археологи Інституту археології НАНУ припускають, що в цьому місці колись був гончарний цех. Відкриття доводить важливість і високий рівень розвитку Борисполя у козацькі часи.

Вчені Інституту археології НАНУ також припускають, що поряд із знахідкою може бути давньоруська садиба. Про це говорять нашарування періоду Давньої Русі на двометровій глибині.

Археологи планують зайнятися пошуком посадської частини, укріплень і воріт. Ці знахідки можуть по-іншому представити історію міста.