ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом вчені виявили унікальний артефакт: всі деталі і фото

STYLERНовини науки    10.12.2019 - 11:09
Під Києвом вчені виявили унікальний артефакт: всі деталі і фото
У Київській області археологи зробили відкриття (колаж: РБК-Україна)

У Борисполі археологи виявили дуже рідкісний артефакт козацьких часів

Вченим вдалося виявити унікальну знахідку в Київській області. Учасники археологічної експедиції працювали на ділянці, де в козацькі часи розташовувалося сотенне містечко Бориспіль, а в часи Русі було городище. В траншеї на руїнах давньоруського замку виявили горн часів другої половини ХVІІ століття.

За словами працівників Бориспільського державного історичного музею, цей артефакт є дуже рідкісною археологічною знахідкою. У такому горні раніше обпалювали керамічні вироби, пише видання "Погляд".

Під Києвом вчені виявили унікальний артефакт: всі деталі і фото

В Київській області археологи зробили відкриття (фото: poglyad.tv)

Археологи Інституту археології НАНУ припускають, що в цьому місці колись був гончарний цех. Відкриття доводить важливість і високий рівень розвитку Борисполя у козацькі часи.

Вчені Інституту археології НАНУ також припускають, що поряд із знахідкою може бути давньоруська садиба. Про це говорять нашарування періоду Давньої Русі на двометровій глибині.

Археологи планують зайнятися пошуком посадської частини, укріплень і воріт. Ці знахідки можуть по-іншому представити історію міста.

Абсолютна перемога: українці на глобальному конкурсі юних винахідників здобули 4 "золота" (фото)
Новини України ученые
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся