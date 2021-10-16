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Коли в Україні потрібно "перевзуватися" на зимову гуму: корисний лайфхак для водіїв

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Субота 16 жовтня 2021 10:12
Коли в Україні потрібно "перевзуватися" на зимову гуму: корисний лайфхак для водіїв Фото: коли в Україні потрібно міняти шини на зимові (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Зміна коліс на зимові та навпаки в Україні не має якихось строгих правил і не прописана в ПДР. Це дає водіям свободу дій, але одночасно з цим створює певну незручність, так власники авто не завжди можуть зорієнтуватися за термінами.

Коли в Україні потрібно перевзувати свій автомобіль на зимову гуму і чому це важливо, розповіли в матеріалі Auto.bigmir.

Більшість експертів вважає, що зимову гуму потрібно ставити при настанні перших морозів і снігу. Деякі вважають, що зими стали такі, що на хорошій літній гумі можна покататися і до новорічних свят.

Однак у більшості країн Європи цей момент врегульовано в законодавстві й водії зобов'язані змінити шини на зимові в листопаді-грудні. На зимовій гумі потрібно пересуватися до кінця березня-початку квітня.

В Україні немає в законодавстві пунктів про зміну шин і за невиконання цього правила українського водія ніхто штрафувати не буде. Однак є елементарне питання безпеки.

Експерти рекомендують міняти шини на зимові в залежності від погодних умов. Якщо температура повітря опустилася до + 5 градусів, а ночами вже близько нуля або невеликі заморозки, то варто змінити взуття свого залізного коня.

З іншого боку, їзда на зимовій гумі в більш теплу погоду може частково погіршити керованість авто і підвищити витрату палива.

Як відзначають експерти, на зимовій гумі можна їздити при температурі не вище +10 градусів, тому варто уважно вивчити прогноз погоди у вашому регіоні та прийняти рішення про зміну шин, коли середньодобова температура повітря встановиться на цьому режимі. В Україні такі показники погоди зазвичай з'являються у другій половині жовтня-початку листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям "перевзути" авто на зиму стане дорожче.

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