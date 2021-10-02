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Українцям "перевзути" авто на зиму стане дорожче: скільки віддадуть водії

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Субота 02 жовтня 2021 07:45
Українцям "перевзути" авто на зиму стане дорожче: скільки віддадуть водії Вартість встановлення зимових шин зросте (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Цьогоріч українським автолюбителям встановлення зимових шин обійдеться дорожче. Зокрема, гума подорожчала через низку причин і продовжить рости у ціні.

Про це пише UBR.

Чому зросте вартість

Ціна зросте, тому що відбувся дефіцит натурального каучуку, який є важливою сировиною у виробництві шин.

Зокрема, його пропозиція різко знизилася через збільшення попиту від медичної галузі у зв'язку з пандемією коронавірусу, неврожай, спричинений природними катаклізмами, та поширення хвороби дерев, з яких добувають матеріал.

Важливо, що на вартість вплинуло і ціна доставлення з Китаю та азійських країн, яка збільшилася в декілька разів. За словами експертів, це також впливає на вартість гуми й на зменшення її кількості у магазинах. Багато виробників підвищила ціни деяких позицій на 5-10%, і це тільки початок.

Подорожчання шин пришвидшилося через те, що їхні виробники не можуть в повному обсязі задовольнити підвищення попиту після спаду у 2020 році. Деякі заводи досі працюють не на повну потужність.

Ціна на шини

Як розповіли експерти, гума від популярних брендів буде коштувати дуже дорого, а запаси із минулих років дуже швидко продаються. Однак, нових шин ще не завезли. Зокрема, деякі розміри подорожчали на 30%, а велика гума зараз у дефіциті.

Найпоширеніший розмір "коліс" 205-55-16 популярних моделей в економі й преміумсегменті коштує від 1100 грн до 2700 грн. Найбільший попит в Україні в середньому сегменті мають шини Hankook, а в "преміум" – Michelin X-Ice Snow.

Раніше ми повідомляли, як правильно підготувати машину до осені та не зробити помилок, які коштуватимуть дорого.

Ми також писали про те, що в Україні закінчується пільговий період для власників "євроблях".

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