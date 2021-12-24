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Такі 5 копійок збагатять вас майже на 15 тисяч: як виглядає монета

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П'ятниця 24 грудня 2021 13:19
Такі 5 копійок збагатять вас майже на 15 тисяч: як виглядає монета Фото: в Україні 5 копійок продають за 500 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Унікальну українську 5-копійчану монету продають за майже 15 тисяч гривень. Вона виготовлена з нестандартного матеріалу, а також має інші пропорції аверсу і реверсу.

Лот у розділі нумізматики з'явився на сайті, що торгує різного роду антикваріатом.

За словами продавця, це пробні 5 копійок 1992 року, виготовлені з латуні (п'ятикопійкові монети робили з нержавійки). При цьому градус аверсу до реверсу близько 180-ти. Тобто зворотна сторона монети - перевернута.

Просять за такий унікальний лот 535 доларів.

Такі 5 копійок збагатять вас майже на 15 тисяч: як виглядає монетаТакі 5 копійок збагатять вас майже на 15 тисяч: як виглядає монетаТакі 5 копійок збагатять вас майже на 15 тисяч: як виглядає монета

Фото: 5 копійок за 15 тисяч (violity.com)

Це цікаво знати

Монету в 5 копійок випускали в 1992, 2003-2015 роках, а в 1996, 2001, 2016, 2018 тільки в колекційних наборах. Причому виготовляли її виключно з нержавіючої сталі, як і монету номіналом 1 копійка.

А ось 2-копійчані монети робили спочатку з алюмінієвого сплаву, а потім перейшли на нержавійку.

З латуні робили перші "жовті" монети: 10, 25, 50 копійок (у 1992, 1994-1996 роках). Потім використовували алюмінієву бронзу і врешті-решт перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Монети все ще можна обміняти

Відзначимо, що монети 1, 2 і 5 копійок не приймаються до оплати, але їх все ще можна обміняти в Національному банку і деяких уповноважених до 30 вересня 2022 включно.

Також з 1 жовтня 2020-го монета 25 копійок і всі банкноти гривні старих зразків до 2003 року вилучені з готівкового обігу. До 30 вересня 2021-го їх все ще можна було обмінювати в будь-якому банку та Національному банку. А якщо фізособи не встигли, то це можна зробити до 30 вересня 2023 року в Національному банку та в уповноважених банках.

Раніше ми писали, що за таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч.

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