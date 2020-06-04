В центрі Києва знайшли озеро у формі кота і хочуть зробити там парк мрії

У Києві знайшли озеро у формі кота (колаж: РБК-Україна)

В центрі Києва знайшли дуже гарне озеро, що нагадує за формою кота

У центрі Києва знайшли озеро, яке за формою дуже нагадує мультяшного кота з хвостиком. Кияни вже підтримали петицію щодо створення там парку мрії. І це питання навіть обговорили в Київраді.

Унікальна місцевість знаходиться на вулиці Антоновича 52-54 неподалік від станції метро "Олімпійська". Раніше там було трамвайне депо. Спроба забудови закінчилася фіаско, а на місці, де вирили котлован, утворилося озеро.

Мальовнича місцевість сподобалася киянам, які створили і підтримали петицію про створення там парку, пише "Вечірній Київ". Питання нещодавно розглядали на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Озеро у формі кота в Києві (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Ініціатор петиції Галина Ястребова розповіла, що на озері-котику вже оселилися качки.

"Парк у такому місці стане в нагоді всім киянам. По-перше, він знаходиться поруч зі станцією метро "Олімпійська", тому зручно добиратися з будь-якого куточка Києва. По-друге, ця центральна частина міста має одну з найбільш щільних забудов, тому рекреаційне місце там потрібно, як повітря", - пише ініціатор петиції.

Головна перепона в тому, що власником ділянки є французька компанія. Це значить, для створення парку його доведеться викупити.

До речі, у мережі показали, як тепер працює метро в Києві - в підземку повернувся натовп.

Також ми писали, що кияни влаштували справжній ажіотаж в торгових центрах в день їх відкриття.

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Автор: Светлана Мащенко