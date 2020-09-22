В Україні починається затяжна магнітна буря: коли чекати головного удару

Магнітна буря у вересні стане найпотужнішою і найтривалішою у 2020 році. Фахівці кажуть, що "штормити" почне вже з завтрашнього дня, 23 вересня, і триватиме цей несприятливий період майже до кінця місяця.

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітосфера почне "коливатися" 23 числа, 25 вересня - перший стрибок, а 27 - епіцентр магнітної бурі. Заспокоїться геошторм лише 30 вересня.

Магнітні бурі у вересні (фото: tesis.lebedev.ru)

Найсильніше геомагнітні бурі впливають на людей з певними проблемами зі здоров'ям: серцево-судинними хворобами, гіпертоніків і так далі. Найсильніше страждають від геошторма літні люди. Медики радять мати при собі необхідні ліки.

Але й у здорових людей можуть виникати проблеми зі сном, безпричинна втома, головні болі.

Лікарі радять утримуватися в ці дні від стресу, сильних фізичних навантажень, дотримуватися здорового способу життя. Варто утриматися від алкоголю, куріння і поменше пити кави.

Раніше ми писали, що заборонено робити у День осіннього рівнодення, який настає 22 вересня о 16:30.

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