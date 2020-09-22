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В Украине начинается затяжная магнитная буря: когда ждать главного удара

Автор: Светлана Мащенко

Магнитная буря может вызвать недомогание даже у самого здорового человека

Магнитная буря в сентябре станет самой мощной и длительной в 2020 году. Специалисты говорят, что "штормить" начнет уже с завтрашнего дня, 23 сентября, и продлиться этот неблагоприятный период почти до конца месяца.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитосфера начнет "возбуждаться" 23 числа, 25 сентября - первый скачок, а 27 - эпицентр магнитной бури. Успокоится геошторм лишь 30 сентября.

Магнитные бури в сентябре (фото: tesis.lebedev.ru)

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Сильнее всего геомагнитные бури влияют на людей с определенными проблемами со здоровьем: сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников и так далее. Сильнее всего страдают от геошторма пожилые люди. Медики советуют иметь при себе необходимые лекарства.

Но и у людей здоровых могут возникать проблемы со сном, беспричинная усталость, головные боли.

Врачи советуют воздерживаться в эти дни от стресса, сильных физических нагрузок, придерживаться здорового образа жизни. Стоит воздержаться от алкоголя, курения и поменьше пить кофе.

Ранее мы писали, что запрещено делать в День осеннего равноденствия, который наступает 22 сентября в 16:30.

Также сообщалось, какие знаки Зодиака смогут кардинально поменять жизнь на неделе с 21 по 27 сентября.

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