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День осіннього рівнодення 2020: що суворо заборонено робити в цей період

Понеділок 21 вересня 2020 18:19
День осіннього рівнодення 2020: що суворо заборонено робити в цей період
День осіннього рівнодення 2020 (фото: freepik.com)
Автор: Світлана Мащенко

День осіннього рівнодення буде особливим через високосний рік

День осіннього рівнодення настане вже 22 вересня 2020 року. День стане дорівнювати ночі о 16:30 за київським часом. Вважається, що з цього часу починається справжня осінь, і настає пора підбивати підсумки. Варто поміркувати про досягнення і помилки минулого, зробити висновки, зайнятися прибиранням, позбутися від непотрібних речей.

Для цього дня існує також ряд певних заборон. Про те, чого не варто робити 22 вересня - читайте в матеріалі Styler.

Що не можна робити в День осіннього рівнодення

Не можна конфліктувати - якщо ви будете нести розбрат, то можете порушити тонку грань добра і зла. Ранок варто почати з позитивних думок і правильного настрою. Сумні і депресивні думки женіть, вони можуть злякати удачу і везіння.

Це день підбивання підсумків, тому нові справи починати не варто. Не починайте ремонт, бізнес і відмовтеся від будь-яких угод 22 вересня.

Не можна також брати гроші в борг або ж позичати їх кому-небудь.

Суворо заборонено в День осіннього рівнодення заздрити іншим, засуджувати їх і розпускати плітки.

Чому у 2020 році цей період небезпечний

Хоча День осіннього рівнодення - спокійний період роздумів і підбивання підсумків, негативне забарвлення йому може надати високосний рік.

Астрологи кажуть, що багато думок 22 вересня можуть матеріалізуватися і надалі вплинути на ваше життя.

Тому будьте вкрай обережні з думками, висловлюваннями і навіть бажаннями. Щоб позбутися від неприємностей і не накликати на себе біду, займіться прибиранням, винесіть непотрібні речі.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку зможуть кардинально поміняти життя на тижні з 21 по 27 вересня, коли українців чекає осіннє рівнодення.

Також повідомлялося, що категорично не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці, яке віруючі святкують 21 вересня.

До речі, українцям розповіли також про День вихователя 2020, головні традиції і коли вітати педагогів.

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