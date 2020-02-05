Штормовий вітер, 50 см снігу та мороз до -16: синоптики попередили про погіршення погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей утворення снігового покрову 30-50 см

Погода в Україні 5 лютого різко погіршилась, оголошено штормове попередження через хуртовини та півметровий сніг, а також похолодання до -16. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Зазначається, що з 7 лютого очікується послаблення та припинення опадів, а разом з тим і зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6, у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

А сьогодні в Україні йде сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, в Карпатах сильний сніг (приріст снігового покриву 30-50 см).

Така ж погода у центральних і східних областях. В Кіровоградській та Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей утворення снігового покрову 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця. В південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця.

По Києву внаслідок впливу південного циклону очікується зміна погодних умов: протягом доби 5 лютого значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпечності).

Зазначимо, що прес-служба Київської міської держадміністрації повідомила, що з вечора вівторка, 4 лютого, та протягом ночі на вулицях столиці активно працювали дорожники. Очікується в Києві похолодання до -9, повідомили в "Київпастранс".

Очікуємо пониження температури до мінусових позначок, тому активно проводимо привентивну обробку доріг – Олександр Густєлєв З вечора вівторка на вулицях столиці активно працюють дорожники. Триває підготовка покриття до пониження температури. «Тільки-но ми отримали підтверджений прогноз розпочали привентивну обробку. Уже цієї ночі температура опуститься до -1°C. А днями синоптики попереджають про -9°C. За таких умов можливе утворення ожеледиці. Ми цього допустити не можемо», повідомив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв. Серед протиожеледних засобів дорожники почали використовувати обробку вулиць рідкими хлоридами. «Нині 3 спецавто обробляють вулиці рідкими хлоридами (соляним розчином). Незабаром на дорогах працюватимуть ще 9. Нові машини завершують оформлювати», додав Олександр Густєлєв. Технологія обробки вулиць рідкими хлоридами економить використання солі. Дозволяє ефективно запобігати утворенню ожеледиці. Таке обладнання використовують у Німеччині, Австрії. У теплу пору року ці машини миють вулиці зі спеціальним шампунем. Всього дорожники підготували 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Вівторок, 4 лютого 2020 р.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що сьогодні зранку в центральних, південних областях йде дощ, місцями сильний дощ, в західних , північних, північно-східних областях невеликий сніг.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. В Дніпропетровській області місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг протягом ночі значні снігові опади, де випало до 30 см. (Ужоцький перевал). Температура повітря -3+2. Стан покриття на більшості перевалів мокре, на Ужоцькому, Торунському та Вишківському засніжене.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні у більшості областей, крім південної, йде сильний дощ зі снігом.