Заметіль та -16 градусів: різка зміна погоди загрожує українцям незворотніми наслідками

В Україну йдуть сильні снігопади (фото: РБК-Україна)

В Україну йдуть сильні снігопади та зниження температури

Погода в Україні кардинально змінилася вже з 5 лютого. В нашу країну йдуть сильні снігопади, які будуть лютувати по всій країні. Синоптики обіцяють зниження температури до мінусової, а в Карпатах нарешті встановиться погода для гірськолижників. Але ця погода принесе проблеми метеозалежним людям і рослинам.

Літні люди дуже чутливі до зміни погоди, тому відчують на собі коливання температур і великі снігові опади. Деякі українці вже скаржаться, що відчули на собі всі "принади" снігопаду. Також дуже постраждають рослини, які після теплих аномальних температур в січні розпустилися і дали бруньки. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дерева дуже важко можуть перенести заморозки. Наприклад, в деяких регіонах вже почали розпускатися магнолії та сакури.

Синоптики рекомендують протриматися до кінця цього тижня, адже наступного в Україні очікується підвищення температури і відлига.

В Україні прогнозують снігопади (ТСН)