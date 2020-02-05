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Заметіль та -16 градусів: різка зміна погоди загрожує українцям незворотніми наслідками

STYLERЖиття    05.02.2020 - 09:33
Заметіль та -16 градусів: різка зміна погоди загрожує українцям незворотніми наслідками
В Україну йдуть сильні снігопади (фото: РБК-Україна)

В Україну йдуть сильні снігопади та зниження температури

Погода в Україні кардинально змінилася вже з 5 лютого. В нашу країну йдуть сильні снігопади, які будуть лютувати по всій країні. Синоптики обіцяють зниження температури до мінусової, а в Карпатах нарешті встановиться погода для гірськолижників. Але ця погода принесе проблеми метеозалежним людям і рослинам.

Літні люди дуже чутливі до зміни погоди, тому відчують на собі коливання температур і великі снігові опади. Деякі українці вже скаржаться, що відчули на собі всі "принади" снігопаду. Також дуже постраждають рослини, які після теплих аномальних температур в січні розпустилися і дали бруньки. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дерева дуже важко можуть перенести заморозки. Наприклад, в деяких регіонах вже почали розпускатися магнолії та сакури.

Синоптики рекомендують протриматися до кінця цього тижня, адже наступного в Україні очікується підвищення температури і відлига.

В Україні прогнозують снігопади (ТСН)

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