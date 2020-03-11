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В Україні почали дезинфікувати зупинки і дитячі майданчики (фото)

STYLERЖиття    11.03.2020 - 15:16
В Україні почали дезинфікувати зупинки і дитячі майданчики (фото)
В Україні почали дезинфікувати зупинки через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Для захисту від коронавіруса в українських містах дезінфікують місця скупчення людей

Карантин в Україні через загрозу поширення коронавіруса COVID-19 ввели з 12 березня на позачерговому засіданні Кабінету. Ще до прийняття заходів місцева влада деяких міст прийняла рішення про екстрені заходи з боротьби з інфекцією - в мережі показали фото обробки громадських місць спеціальними засобами.

Так, в Броварах Київської області за допомогою спеціального автомобіля обприскують дитячі майданчики, лавки, зупинки громадського транспорту та інші місця, в яких буває багато різних людей.

"З сьогоднішнього дня дезінфекційним засобом обробляються павільйони очікування на вулицях міста, ігрові форми на дитячих майданчиках і лавки в парках і скверах", - сказано в повідомленні на Facebook-сторінці Броварської міськради.

В Україні почали дезинфікувати зупинки і дитячі майданчики (фото)В Україні почали дезинфікувати зупинки і дитячі майданчики (фото)В Україні почали дезинфікувати зупинки і дитячі майданчики (фото)

В Броварах проводять дезінфекцію через коронавірус (скрін: facebook.com/miskrada)

Раніше ми писали, що МАУ скасовує рейси в 16 країн для уникнення поширення коронавіруса в Україні та світі.

Також з'явився повний список закладів в Києві, робота яких буде офіційно зупинена або обмежена у зв'язку із запровадженням карантинних заходів у столиці та Україні.

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