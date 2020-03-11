ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні - карантин: що не можна робити, кого це стосується

STYLERЖиття    11.03.2020 - 13:17
В Україні - карантин: що не можна робити, кого це стосується
Карантин в Україні 2020 (фото: РБК-Україна)

В Україні з 12 березня оголосили загальнонаціональний карантин через коронавірус

Карантин в Україні через коронавірус оголосили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів у середу, 11 березня. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу розповів про заходи, які будуть прийняті. До якої дати триватиме карантин, і що не можна буде робити - в матеріалі Styler.

Чиновник від МОЗ заявив, що при в'їзді українцям продовжують проводити температурний скринінг, але в майбутньому така перевірка буде проводитися тільки на визначених пунктах в'їзду, де будуть пропускати людей в Україну. Тобто, кордони частково закриють.

Ляшко нагадав, що головними профілактичними заходами є: ретельно дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції і не спілкуватися з хворими на ГРВІ.

Після брифінгу було оголошено рішення Кабміну про карантин

"Карантин ввели. З завтрашнього дня на три тижні. До 3 квітня", - написала в Facebook народний депутат Вікторія Сюмар.

Він передбачає:

  • закриття навчальних закладів,
  • заборону масових зібрань, в яких бере участь понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів (які можуть проходити без глядачів), і культурних заходів.
  • закриття авіасполучення з деякими країнами.

При цьому засідання Верховної Ради залишили.

Також буде закрита велика частина КПП - з 219 залишиться 49. Прем'єр-міністр каже, що там будуть обладнані місця для карантину.

"Уряд виділив також 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту приватних внутрішніх компаній. На наше запитання про наявність масок, міністр охорони здоров'я сказав, що є в наявності 15 млн штук. Залишилося зрозуміти де вони є..." - написала Сюмар.

В Україні - карантин: що не можна робити, кого це стосується

В Україні ввели карантин (скрін: facebook.com/vsiumar)

Зазначимо, що в Україні на сьогодні лише один підтверджений випадок інфікування коронавірусом COVID-19, було розглянуто 43 підозри. Українців просять не панікувати.

Карантин в Україні 2020 (відео: YouTube/Кабмін)

Нагадаємо, що Віталій Кличко ще раніше оголосив про введення карантину в Києві з 12 березня. У зв'язку з цим буде припинено навчальний процес у навчальних закладах усіх рівнів.

За станом на 12:00 відомо, що школи вже почали закриватися з 12 по 27 березня до подальших розпоряджень. Обмеження також торкнуться концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закриють розважальні центри і розважальні зони в шопінг-молах.

Карантин до оголошення заходів по всій Україні також ввели і в Чернівцях, де був виявлений перший і поки єдиний випадок зараження.

Карантин в Україні через коронавірус: в яких областях введені обмеження Коронавірус в Європі: український співак повідав правду (відео)
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся