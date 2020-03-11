В Україні - карантин: що не можна робити, кого це стосується

В Україні з 12 березня оголосили загальнонаціональний карантин через коронавірус
Карантин в Україні через коронавірус оголосили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів у середу, 11 березня. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу розповів про заходи, які будуть прийняті. До якої дати триватиме карантин, і що не можна буде робити - в матеріалі Styler.
Чиновник від МОЗ заявив, що при в'їзді українцям продовжують проводити температурний скринінг, але в майбутньому така перевірка буде проводитися тільки на визначених пунктах в'їзду, де будуть пропускати людей в Україну. Тобто, кордони частково закриють.
Ляшко нагадав, що головними профілактичними заходами є: ретельно дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції і не спілкуватися з хворими на ГРВІ.
"Карантин ввели. З завтрашнього дня на три тижні. До 3 квітня", - написала в Facebook народний депутат Вікторія Сюмар.
Він передбачає:
При цьому засідання Верховної Ради залишили.
Також буде закрита велика частина КПП - з 219 залишиться 49. Прем'єр-міністр каже, що там будуть обладнані місця для карантину.
"Уряд виділив також 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту приватних внутрішніх компаній. На наше запитання про наявність масок, міністр охорони здоров'я сказав, що є в наявності 15 млн штук. Залишилося зрозуміти де вони є..." - написала Сюмар.
В Україні ввели карантин (скрін: facebook.com/vsiumar)
Зазначимо, що в Україні на сьогодні лише один підтверджений випадок інфікування коронавірусом COVID-19, було розглянуто 43 підозри. Українців просять не панікувати.
Карантин в Україні 2020 (відео: YouTube/Кабмін)
Нагадаємо, що Віталій Кличко ще раніше оголосив про введення карантину в Києві з 12 березня. У зв'язку з цим буде припинено навчальний процес у навчальних закладах усіх рівнів.
За станом на 12:00 відомо, що школи вже почали закриватися з 12 по 27 березня до подальших розпоряджень. Обмеження також торкнуться концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закриють розважальні центри і розважальні зони в шопінг-молах.
Карантин до оголошення заходів по всій Україні також ввели і в Чернівцях, де був виявлений перший і поки єдиний випадок зараження.