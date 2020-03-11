МАУ скасовує рейси через коронавірус: названі напрями і терміни

МАУ скасовує рейси через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

МАУ через коронавірус пішла на безпрецедентні заходи безпеки

МАУ через коронавірус скасовує рейси у багато країн світу, де спостерігаються спалахи епідемії COVID-19. Стало відомо, куди можна буде літати, а також орієнтовні терміни дії заборони на перельоти.

Так, на сторінці авіаперевізника в Facebook з'явилося попереджувальне повідомлення, в якому сказано про скасування деяких рейсів в такі країни:

Італію,

Швейцарію,

Грецію,

Німеччину,

Ізраїль,

Іспанію,

Великобританію,

Литву,

Азербайджан,

Туреччину,

Польщу,

Угорщину,

Австрію,

Чехію,

Фінляндію,

Данію.

У авіаперевізника зазначили, що на такі заходи вони пішли через рекомендації урядів багатьох країн про уникнення масових заходів, а також через зниження попиту на квитки по цим напрямкам.

"Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни у розкладі заздалегідь", - сказано в повідомленні.

МАУ скасовує рейси через коронавірус (скрін: facebook.com/flyuia.ua)

Варто зазначити, що скасування деяких рейсів не означає повне припинення авіасполучення з країною. Приміром, в столицю Італії Рим, польоти поки не скасовують. А ось у Венецію і Мілан деякі рейси скасували.

Скасування рейсів триватиме з 12 березня до початку квітня (терміни варіюються).

Крім того, змінити польотну програму через коронавірус може і українська авіакомпанія SkyUp. На даний момент розглядається питання.

До речі, нещодавно в МАУ заявили, що пасажири зможуть змінювати дату броні квитків.

Нагадаємо, нещодавно лікар розповів, коли українцям варто чекати спалаху коронавіруса.