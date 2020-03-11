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В Украине начали дезинфицировать остановки и детские площадки (фото)

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 15:16
В Украине начали дезинфицировать остановки и детские площадки (фото)
В Украине начали дезинфицировать остановки из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Для защиты от коронавируса в украинских городах дезинфицируют места скопления людей

Карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ввели с 12 марта на внеочередном заседании Кабинета. Еще до принятия мер местные власти некоторых городов приняли решение о экстренных мерах по борьбе с инфекцией - в сети показали фото обработки общественных мест специальными средствами.

Так, в Броварах Киевской области при помощи специального автомобиля опрыскивают детские площадки, скамейки, остановки общественного транспорта и другие места, в которых бывает много разных людей.

"С сегодняшнего дня дезинфекционным средством обрабатываются павильоны ожидания на улицах города, игровые формы на детских площадках и скамейки в парках и скверах", - сказано в сообщении на Facebook-странице Броварского горсовета.

В Украине начали дезинфицировать остановки и детские площадки (фото)В Украине начали дезинфицировать остановки и детские площадки (фото)В Украине начали дезинфицировать остановки и детские площадки (фото)

В Броварах проводят дезинфекцию из-за коронавируса (скрин: facebook.com/miskrada)

Ранее мы писали, что МАУ отменяет рейсы в 16 стран для избежания распространения коронавируса в Украине и мире.

Также появился полный список заведений в Киеве, работа которых будет официально остановлена или ограничена в связи с введением карантинных мер в столице и Украине.

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