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В Україні шахраї придумали новий "розвод" з банком: подробиці

STYLERЖиття    26.02.2020 - 17:01
В Україні шахраї придумали новий "розвод" з банком: подробиці
Шахраї в Україні придумали Український народний банк (фото: колаж РБК-Україна)

Українців попередили про новий шахрайський банк

Шахраї в Україні придумали новий спосіб викачування грошей з довірливих українців. Так, зловмисники створили Український народний банк, який є фейковою "фінустановою". При цьому вони зробили сайт "банку" і активно його рекламували в соцмережах та інтернеті.

Український народний банк пропонує українцям інвестувати в свої акції. При цьому цінні папери можна придбати на сайті за допомогою Money Storage, Perfect Money і криптовалюти Bitcoin.

Придбати акції за допомогою банківської карти нібито можна, але на ділі ця функція не працює, тому доступна тільки оплата через електронні гаманці. Це зроблено для того, щоб потім неможливо було відстежити, куди йдуть кошти клієнтів.

В Україні шахраї придумали новий &quot;розвод&quot; з банком: подробиці

Скріншот з шахрайського банку

При цьому в Державному реєстрі банків, який веде НБУ, відсутня інформація про Український народний банк. Також у Державному реєстрі випусків цінних паперів немає ніякої інформації про реєстрацію випуску акцій емітента з таким найменуванням.

"Комісія вбачає, що розміщена за посиланням https://unb.name інформація є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансовоу та інвестиційну необізнаність", - заявили представники НКЦПФР.

Нагадаємо, що шахраї почали масово встановлювати камери стеження в банкомати. Таким чином, вони намагаються роздобути гроші українців. Експерти розповіли, як можна захистити свої кошти.

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