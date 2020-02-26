В Украине мошенники придумали новый "развод" с банком: подробности

Мошенники в Украине придумали Украинский народный банк (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцев предупредили о новом мошенническом банке

Мошенники в Украине придумали новый способ выкачки денег с доверчивых украинцев. Так, злоумышленники создали Украинский народный банк, который является фейковым "финучреждением". При этом они сделали сайт "банка" и активно его рекламировали в соцсетях и интернете.

Украинский народный банк предлагает украинцам инвестировать в свои акции. При этом ценные бумаги можно купить на сайте с помощью Money Storage, Perfect Money и криптовалюты Bitcoin.

Купить акции с помощью банковской карты якобы можно, но на деле эта функция не работает, поэтому доступна только оплата через электронные кошельки. Это сделано для того, чтобы потом невозможно было отследить, куда уходят средства клиентов.

Скриншот с мошеннического банка

При этом в Государственном реестре банков, который ведет НБУ, отсутствует информация об Украинском народном банке. Также в Государственном реестре выпусков ценных бумаг нет никакой информации о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

"Комиссия видит, что размещенная по ссылке https://unb.name информация является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности", - заявили представители НКЦБФР.

Напомним, что мошенники начали массово устанавливать камеры слежения в банкоматы. Таким образом, они пытаются заполучить деньги украинцев. Эксперты рассказали, как можно защитить свои средства.