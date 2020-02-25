Регулятор виявив неіснуючий "Український народний банк"

Фото: НКЦПФР (nssmc.gov.ua)

Шахраї пропонують купити акції неіснуючого банку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звертає увагу споживачів фінансових послуг на те, що останнім часом в мережі Інтернет і соціальних мережах стрімко розповсюджується пропозиція інвестувати в акції неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційний проект". Про це повідомляється на сайті регулятора.

В той же час у Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків, відсутня інформація про "Український народний банк".

Так само у Державному реєстрі випусків цінних паперів, який ведеться НКЦПФР, відсутня інформація про реєстрацію випуску акцій емітенту з таким найменуванням.

За даними НКЦПФР, при спробі придбати акції зазначеного проекту через його веб-сайт, користувачу пропонуються три варіанти оплати за акції: Money Storage, Perfect Money та оплата у криптовалюті Bitcoin. Функція оплати банківською картою нібито передбачена, але не працює. Доступні користувачу варіанти оплати є електронними гаманцями, платежі через які практично не можливо відслідкувати та встановити, куди були переведені кошти клієнта.

Крім того, на веб-сайті проекту відсутня будь-яка правова інформація щодо юридичної особи та підстав надання нею інвестиційних послуг. У особистому кабінеті користувача є посилання на такі розділи як Документи, Контакти компанії, Умови користування, Політика конфіденційності, але всі вони не працюють.

"Комісія вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність. Інформація про потенційно протиправну діяльність на території нашої країни направлена у правоохоронні органи України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Згідно із законом, з 1 липня 2020 року НКЦПФР стане регулятором недержавних пенсійних фондів та фондів фінансування будівництва.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.