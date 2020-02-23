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Шахраї масово встановлюють камери стеження в банкомати: подробиці

STYLERЖиття    23.02.2020 - 11:51
Шахраї масово встановлюють камери стеження в банкомати: подробиці
Аферисти масово встановлюють камери стеження в банкомати - як уберегтися

Експерти розповіли українцям, як можна захиститися

Шахраї масово встановлюють камери стеження в банкомати, намагаючись таким чином обдурити українців, щоб дістати чужі гроші. Експерти поділилися своїми знаннями з даного питання і розповіли, як приховати дані своєї банківської карти за зняття грошей в банкоматі.

Аферисти кріплять камери біля банкоматів, щоб дізнатися пін-код. Днями прилад для відеоспостереження був виявлений в центрі Києва. А бувають такі камери, що навіть важко помітити, передає "Сьогодні".

Експерт Олександр Карпов, директор Української асоціації членів платіжних систем переконує, що, крім камер аферисти встановлюють у банкоматах ще й спеціальні пристрої на картоприймач, які зчитують іншу інформацію з картки.

"Пристрої розміром з одну третину карти, товщиною - вужче ніж карта. Металеві, вони вставляються всередину. І ви їх не знайдете ні при яких умовах", - прокоментував він.

Щоб уберегти себе від афери українцям настійно рекомендують бути пильними і не дати шахраям записати пін-код. Для цього однією рукою варто прикривати цифри, які вводите.

Фахівці переконують, де б не стояла відеокамера, відеосигнал захопить ваші пальці і видно, де і які цифри ви натискаєте, не буде. Також варто пам'ятати, що найбільш небезпечні банкомати розташовані в найбільш людних місцях: на вокзалах, біля зупинок, в торгових центрах або просто на вулиці.

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