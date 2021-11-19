В Україні монету номіналом 10 гривень продають за 25 тисяч: у чому її особливість
В Україні на аукціоні продається інвестиційна золота монета "Архістратиг Михаїл" номіналом у 10 гривень за 25353 гривні.
Лот про продаж монети виставлено на аукціоні Violity.
Монета номіналом 10 гривень продається за 25 тисяч (скріншот з Violity)
Цінність монети крім того, що вона зроблена з золота 999,9 проби, полягає в тому, що таких монет 2015 року випуску всього 3000 штук.
Монета номіналом 10 гривень продається за 25 тисяч (фото: violity.com)
Крім того, вона збереглася в ідеальному стані. Продавець каже, що купував її в НБУ і капсулу не розкривав.
Вага даної монети становить 15,55 грам, а її товщина 2 мм.
Зазначимо, що інвестиційні монети - це монети, зроблені з дорогоцінного металу, які випускають центральні банки. Вони призначені в основному для інвестування та створення особистого фонду заощаджень.
Такі монети можуть бути не тільки золотими, а й срібними, платиновими і паладієвими.
До інвестиційних монет також можна віднести пам'ятні, колекційні та ювілейні монети.
Нагадаємо, ми писали про те, за які копійчані монети можна виручити 3,5 тисячі гривень. Зазвичай нумізмати цінують монети за їх рідкісні особливості та різновиди дефектів.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні ввели в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, яка присвячена десантно-штурмовим військам ЗСУ.