В Україні можуть ввести тотальний карантин у грудні

Карантин в Україні можуть посилити в грудні (фото: РБК-Україна)

В Україні можуть ввести повний локдаун в грудні

В Україні можуть ввести повний локдаун вже в грудні цього року. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за підсумками його розмови з прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем. Глава Івано-Франківська вважає, що карантин вихідного дня - це підготовка до повного локдауну.

Про це він розповів в відеотрансляції на Facebook.

Марцинків повідомив, що в кращому варіанті тотальний введуть карантин 20 грудня, в гіршому - 10 грудня.

"Позиція уряду незмінна — карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлено думку, що це певна підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучили цифри, цей локдаун в такому песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня", - сказав Марцинків.

За словами мера Івано-Франківська, ні для кого не секрет, що запровадження в Україні повний локдаун стане катастрофою для економіки.

"Домовилися з прем'єр-міністром щотижня зустрічатися і обговорювати ці питання, будемо захищати наші права", - зазначив мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов не раз повторював, що карантин вихідного дня не відразу повинен показати свої результати. І тільки якщо він не спрацює, уряд буде думати про введення повного локдауну.

Як раніше повідомлялося, Шмигаль провів другу нараду з мерами з питань COVID-19.