В Україні можуть позбавляти громадянства за російський паспорт: у Раді пояснили ініціативу

Народні депутати запропонували позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта . Такі санкції, як передбачається, будуть застосовуватися автоматично.

Законопроект №5822 направлено на розгляд Комітету й надано для ознайомлення, йдеться на сайті Верховної Ради.

Мова йде про документ "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора - Російської Федерації".

Ініціаторами стали депутати Оксана Савчук, Наталія Піпа, Микола Княжицький. На сайті парламенту вже з'явилися текст законопроекту та супровідні документи.

Навіщо позбавляти громадянства одержувачів паспорта РФ

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що РФ вже видала за 2020 рік 409,5 тисяч своїх паспортів громадянам України - такі дані вказуються в міграційній статистики МВС Росії. За інформацією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські паспорти отримали майже 600 тисяч українських громадян.

При цьому законодавці нагадали, що Україна такі російські паспорти в українців - жителів тимчасово окупованих територій - не визнає.

Зараз до Держдуми РФ був внесений закон про нову хвилю паспортизації - документи планують роздавати на основі так званої "самоідентифікації".

"Після тотальної паспортизації окупованого Донбасу тепер буде спроба видати декілька мільйонів паспортів і створити в Україні "п'яту колону", яка буде лояльна до Росії та в разі необхідності закликатиме Росію їх захистити", - звертають увагу нардепи.

Таким чином, переконані політики, фактично створюється чергова загроза втручання у внутрішні справи української держави в будь-який момент. Відповідно, існує "нагальна необхідність" у внесенні змін до Закону України "Про громадянство України" з метою захисту державності та суверенітету України.

Який механізм позбавлення українського громадянства

Так, до закону про громадянство України нардепи хочуть додати нову статтю 191, передбачивши, що добровільне отримання українськими громадянами громадянства РФ є підставою для автоматичної втрати громадянства України.

Автоматична втрата громадянства України відбувається без видання відповідного указу президента.

Датою припинення громадянства України є дата отримання громадянства Російської Федерації.

Що це дасть

Ухвалення такої законодавчої ініціативи, як розраховують депутати, сприятиме захисту національних інтересів України та створить "дієвий механізм" позбавлення українського громадянства представників "п'ятої колони", колабораціоністів та державних зрадників.