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Позбавлення громадянства за російський паспорт: до Ради внесли законопроект

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Київ, Субота 24 липня 2021 19:15
Позбавлення громадянства за російський паспорт: до Ради внесли законопроект Фото: за російський паспорт хочуть позбавляти громадянства України (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: РБК-Україна

У Верховній раді зареєстровано законопроект, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта. Текст законопроекту поки не опублікований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Повідомляється, що 23 липня в парламенті зареєстрували законопроект, згідно з яким пропонується позбавляти українського громадянства. Але тільки в тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора.

Проект передали на розгляд керівництву, його текст ще не оприлюднили.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким пропонується ввести в декларації чиновників нову графу про наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що легалізація подвійного громадянства може мати більше негативних наслідків, ніж позитивних.

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