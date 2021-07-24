Позбавлення громадянства за російський паспорт: до Ради внесли законопроект
У Верховній раді зареєстровано законопроект, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта. Текст законопроекту поки не опублікований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Повідомляється, що 23 липня в парламенті зареєстрували законопроект, згідно з яким пропонується позбавляти українського громадянства. Але тільки в тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора.
Проект передали на розгляд керівництву, його текст ще не оприлюднили.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким пропонується ввести в декларації чиновників нову графу про наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що легалізація подвійного громадянства може мати більше негативних наслідків, ніж позитивних.