Позбавлення громадянства за російський паспорт: до Ради внесли законопроект

У Верховній раді зареєстровано законопроект, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта. Текст законопроекту поки не опублікований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту .

Повідомляється, що 23 липня в парламенті зареєстрували законопроект, згідно з яким пропонується позбавляти українського громадянства. Але тільки в тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора.

Проект передали на розгляд керівництву, його текст ще не оприлюднили.