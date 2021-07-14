Росія хоче залучити до голосування на виборах до Держдуми понад 600 тисяч жителів ОРДЛО
У Росії заявили, що жителі ОРДЛО, які отримали російські паспорти, братимуть участь у виборах депутатів Держдуми в 2021 році. Російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч жителів окупованого Донбасу.
Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини Донбасу".
Водолацький заявив, що вже 611 тисяч жителів окремих районів Луганської та Донецької областей отримали російське громадянство в спрощеному порядку.
"Влада" заявила, що жителі Донбасу з російськими паспортами "нарівні з усіма громадянами РФ можуть впливати на політичне життя Росії, визначати напрямки її подальшого розвитку, реалізуючи своє виборче право".
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав кількість російських паспортів, які були видані мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Також в українському МЗС заявляли, що шляхом паспортизації на Донбасі Росія свідомо руйнує мінські домовленості.