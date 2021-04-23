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В ОРДЛО до 2024 року можуть видати понад 2 млн російських паспортів, - правозахисники

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 20:37
В ОРДЛО до 2024 року можуть видати понад 2 млн російських паспортів, - правозахисники Фото: паспорти РФ отримали вже 583 тис. осіб (twitter.com ATR _ _ Official)
Автор: РБК-Україна

Електронна черга на отримання російських паспортів на окупованому Донбасі розписана до 2024 року. До цього часу місцеві жителі можуть отримати 2 млн паспортів.

Про це повідомляє "Східна правозахисна група".

На даний момент в ОРДЛО паспорти отримали вже 583 тисячі осіб.

Кожен день окупаційні адміністрації РФ В На Донбасі отримують 1350-1400 заявок на оформлення російських паспортів.

За даними правозахисників, у всіх установах-школи, лікарні, адміністрації - встановлено тотальний контроль за отриманням паспортів.

"Такими темпами, в 2024 році паспорти РФ отримають понад 2 млн жителів ОРДЛО", - йдеться в заяві.

Крім того, повідомляється, що понад 120 тисяч осіб отримали паспорти РФ з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на підконтрольній території України в Луганській і Донецькій областей.

Нагадаємо, вчора в українському уряді заявили, що на окупованому Донбасі налічується не менше 400 000 чоловік з паспортами Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що менше півроку тому Резніков оцінював чисельність жителів ОРДЛО з російськими паспортами в 300 000 чоловік.

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