Електронна черга на отримання російських паспортів на окупованому Донбасі розписана до 2024 року. До цього часу місцеві жителі можуть отримати 2 млн паспортів.

Крім того, повідомляється, що понад 120 тисяч осіб отримали паспорти РФ з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на підконтрольній території України в Луганській і Донецькій областей.

"Такими темпами, в 2024 році паспорти РФ отримають понад 2 млн жителів ОРДЛО", - йдеться в заяві.

За даними правозахисників, у всіх установах-школи, лікарні, адміністрації - встановлено тотальний контроль за отриманням паспортів.

Кожен день окупаційні адміністрації РФ В На Донбасі отримують 1350-1400 заявок на оформлення російських паспортів.

На даний момент в ОРДЛО паспорти отримали вже 583 тисячі осіб.

Нагадаємо, вчора в українському уряді заявили, що на окупованому Донбасі налічується не менше 400 000 чоловік з паспортами Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що менше півроку тому Резніков оцінював чисельність жителів ОРДЛО з російськими паспортами в 300 000 чоловік.