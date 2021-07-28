В Украине могут лишать гражданства за российский паспорт: в Раде объяснили инициативу

Народные депутаты предложили лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта . Такие санкции, как предполагается, будут применяться автоматически.

Законопроект №5822 направлен на рассмотрение Комитета и предоставлен для ознакомления, говорится на сайте Верховной Рады.

Речь идет о документе "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматической потери гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации".

Инициаторами стали депутаты Оксана Савчук, Наталия Пипа, Николай Княжицкий. На сайте парламента уже появились текст законопроекта и сопроводительные документы.

Зачем лишать гражданства получателей паспорта РФ

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что РФ уже выдала за 2020 год 409,5 тысяч своих паспортов гражданам Украины - такие данные указываются в миграционной статистики МВД России. По информации Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские паспорта получили почти 600 тысяч украинских граждан.

При этом законодатели напомнили, что Украина такие российские паспорта у украинцев - жителей временно оккупированных территорий - не признает.

Сейчас в Госдуму РФ был внесен закон о новой волне паспортизации - документы планируют раздавать на основе так называемой "самоидентификации".

"После тотальной паспортизации оккупированного Донбасса теперь будет попытка выдать несколько миллионов паспортов и создать в Украине "пятую колонну", которая будет лояльна к России и в случае необходимости призывать Россию их защитить", - обращают внимание нардепы.

Таким образом, убеждены политики, фактически создается очередная угроза вмешательства во внутренние дела украинского государства в любой момент. Соответственно, существует "насущная необходимость" во внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" с целью защиты государственности и суверенитета Украины.

Какой механизм лишения украинского гражданства

Так, в закон о гражданстве Украины нардепы хотят добавить новую статью 191, предусмотрев, что добровольное получение украинскими гражданами гражданства РФ является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.

Автоматическая утрата гражданства Украины происходит без издания соответствующего указа президента.

Датой прекращения гражданства Украины является дата получения гражданства Российской Федерации.

Что это даст

Принятие такой законодательной инициативы, как рассчитывают депутаты, будет способствовать защите национальных интересов Украины и создаст "действенный механизм" лишения украинского гражданства представителей "пятой колонны", коллаборационистов и государственных изменников.