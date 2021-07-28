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В Украине могут лишать гражданства за российский паспорт: в Раде объяснили инициативу

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 07:05
В Украине могут лишать гражданства за российский паспорт: в Раде объяснили инициативу Фото: в Раде предложили лишать гражданства Украины за паспорт РФ (wikimedia.by.MediaPhoto.org)
Автор: Владимир Костырин

Народные депутаты предложили лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Такие санкции, как предполагается, будут применяться автоматически.

Законопроект №5822 направлен на рассмотрение Комитета и предоставлен для ознакомления, говорится на сайте Верховной Рады.

Речь идет о документе "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматической потери гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации".

Инициаторами стали депутаты Оксана Савчук, Наталия Пипа, Николай Княжицкий. На сайте парламента уже появились текст законопроекта и сопроводительные документы.

Зачем лишать гражданства получателей паспорта РФ

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что РФ уже выдала за 2020 год 409,5 тысяч своих паспортов гражданам Украины - такие данные указываются в миграционной статистики МВД России. По информации Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские паспорта получили почти 600 тысяч украинских граждан.

При этом законодатели напомнили, что Украина такие российские паспорта у украинцев - жителей временно оккупированных территорий - не признает.

Сейчас в Госдуму РФ был внесен закон о новой волне паспортизации - документы планируют раздавать на основе так называемой "самоидентификации".

"После тотальной паспортизации оккупированного Донбасса теперь будет попытка выдать несколько миллионов паспортов и создать в Украине "пятую колонну", которая будет лояльна к России и в случае необходимости призывать Россию их защитить", - обращают внимание нардепы.

Таким образом, убеждены политики, фактически создается очередная угроза вмешательства во внутренние дела украинского государства в любой момент. Соответственно, существует "насущная необходимость" во внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" с целью защиты государственности и суверенитета Украины.

Какой механизм лишения украинского гражданства

  • Так, в закон о гражданстве Украины нардепы хотят добавить новую статью 191, предусмотрев, что добровольное получение украинскими гражданами гражданства РФ является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.
  • Автоматическая утрата гражданства Украины происходит без издания соответствующего указа президента.
  • Датой прекращения гражданства Украины является дата получения гражданства Российской Федерации.

Что это даст

Принятие такой законодательной инициативы, как рассчитывают депутаты, будет способствовать защите национальных интересов Украины и создаст "действенный механизм" лишения украинского гражданства представителей "пятой колонны", коллаборационистов и государственных изменников.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 тысяч жителей ОРДЛО, которым раздали российские паспорта.

Напомним, как заявляли правозащитники, до 2024 года Россия может паспортизировать более 2 млн жителей ОРДЛО.

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