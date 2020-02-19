ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні масово закриваються пункти прийому вторсировини: названа причина

STYLERЖиття    19.02.2020 - 07:02
В Україні масово закриваються пункти прийому вторсировини: названа причина
Пункти прийому вторсировини в Україні почали масово закриватися (фото: РБК-Україна)

Експерт розповіла, чому в Україні закриваються пункти прийому вторсировини

Пункти прийому вторсировини в Україні стали закриватися. Це відбувається тому що на ринок почала надходити дешева вторсировина з Європи. При цьому в Україні так і не запрацював закон про сортування сміття.

За словами засновниці громадської організації "Україна без сміття" Євгенії Аратовської, вартість вторсировини постійно падає. Наприклад, якщо папір коштував 2,5 гривні за кілограм, то зараз його купують за 1 гривню, або навіть за 50 копійок.

Пластикові пляшки раніше люди здавали за 8-11 гривень, і підприємство у Фастові могло виготовити з цього синтепон. Зараз такі пляшки коштують 3-4 гривні.

"Через те, що заготівельники за кордоном у Європі отримують дофінансування своєї діяльності, вони можуть подарувати нам надмірну вторсировину, і через це наші заготівельники всередині країни опиняються в неконкурентних умовах, ринок просто вмирає. Скоро ми будемо переробляти вторсировину за інші країни, а свою будемо продовжувати викидати", - підкреслила експерт, повідомляє Сегодня.

Нагадаємо, що в Раді зареєстрували законопроект № 2051-1, який заборонить використання деяких поліетиленових пакетів. Пропонується з 2022 року заборонити пакети товщиною до 50 мкм і оксоразкладні пластикові пакети. Штраф за їх розповсюдження становитиме від 1 700 до 8 500 гривень.

При цьому поліетиленові пакети хочуть замінити на сумки з тканини, паперові пакети або пакети, зроблені з крохмалю.

Україна і США обговорили загострення ситуації на Донбасі, - Аваков В Україні водіям будуть доплачувати за акуратне водіння
Новини України Українапластик
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся