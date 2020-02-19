В Україні масово закриваються пункти прийому вторсировини: названа причина

Пункти прийому вторсировини в Україні почали масово закриватися (фото: РБК-Україна)

Експерт розповіла, чому в Україні закриваються пункти прийому вторсировини

Пункти прийому вторсировини в Україні стали закриватися. Це відбувається тому що на ринок почала надходити дешева вторсировина з Європи. При цьому в Україні так і не запрацював закон про сортування сміття.

За словами засновниці громадської організації "Україна без сміття" Євгенії Аратовської, вартість вторсировини постійно падає. Наприклад, якщо папір коштував 2,5 гривні за кілограм, то зараз його купують за 1 гривню, або навіть за 50 копійок.

Пластикові пляшки раніше люди здавали за 8-11 гривень, і підприємство у Фастові могло виготовити з цього синтепон. Зараз такі пляшки коштують 3-4 гривні.

"Через те, що заготівельники за кордоном у Європі отримують дофінансування своєї діяльності, вони можуть подарувати нам надмірну вторсировину, і через це наші заготівельники всередині країни опиняються в неконкурентних умовах, ринок просто вмирає. Скоро ми будемо переробляти вторсировину за інші країни, а свою будемо продовжувати викидати", - підкреслила експерт, повідомляє Сегодня.

Нагадаємо, що в Раді зареєстрували законопроект № 2051-1, який заборонить використання деяких поліетиленових пакетів. Пропонується з 2022 року заборонити пакети товщиною до 50 мкм і оксоразкладні пластикові пакети. Штраф за їх розповсюдження становитиме від 1 700 до 8 500 гривень.

При цьому поліетиленові пакети хочуть замінити на сумки з тканини, паперові пакети або пакети, зроблені з крохмалю.