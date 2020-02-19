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В Украине массово закрываются пункты приема вторсырья: названа причина

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 07:02
В Украине массово закрываются пункты приема вторсырья: названа причина
Пункты приема вторсырья в Украине начали массово закрываться (фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказала, почему в Украине закрываются пункты приема вторсырья

Пункты приема вторсырья в Украине стали закрываться. Это происходит потому что на рынок начало поступать дешевое вторсырье из Европы. При этом в Украине так и не заработал закон о сортировке мусора.

По словам основательницы общественной организации "Украина без мусора" Евгении Аратовской, стоимость вторсырья постоянно падает. К примеру, если бумага стоила 2,5 гривны за килограмм, то сейчас ее покупают за 1 гривну, или даже за 50 копеек.

Пластиковые бутылки ранее люди сдавали за 8-11 гривен, и предприятие в Фастове могло изготовить из этого синтепон. Сейчас такие бутылки стоят 3-4 гривны.

"Из-за того, что заготовщики за рубежом в Европе получают дофинансирование своей деятельности, они могут нам подарить избыточное вторсырье, и из-за этого наши заготовщики внутри страны оказываются в неконкурентных условиях, рынок просто умирает. Скоро мы будем перерабатывать вторсырье за другие страны, а свое будем продолжать выбрасывать", - подчеркнула эксперт, сообщает Сегодня.

Напомним, что в Раде зарегистрировали законопроект № 2051-1, который запретит использование некоторых полиэтиленовых пакетов. Предлагается с 2022 года запретить пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагаемые пластиковые пакеты. Штраф за их распространение составит от 1 700 до 8 500 гривен.

При этом полиэтиленовые пакеты хотят заменить на сумки из ткани, бумажные пакеты или же пакеты, сделанные из крахмала.

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