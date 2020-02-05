Фото району Києва потрясло жителів столиці: як таке можна зробити

У Києві закидали сміттям екопарк (Колаж РБК-Україна

У Києві потопає у смітті один з районів

У Києві на території екопарку на Осокорках люди залишають величезні купи сміття. На це звернув увагу житель столиці Володимир Кулик і опублікував шокуючі фотографії в пабліку "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну р. Києва" в Facebook.

Також чоловік до знімків доклав карту місцевості.

"Трохи про "звалища", – написав Володимир Кулик.

У Києві засмітили один з районів (фото: Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну р. Києва)

У коментарях користувачі мережі прокоментували моторошне видовище життєдіяльності людей. Українці обурилися, як таке можна взагалі зробити. До речі, деякі помітили, що на місці є і будсміття, яке привезли сюди незаконно.