ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фото району Києва потрясло жителів столиці: як таке можна зробити

STYLERЖиття    05.02.2020 - 10:28
Фото району Києва потрясло жителів столиці: як таке можна зробити
У Києві закидали сміттям екопарк (Колаж РБК-Україна

У Києві потопає у смітті один з районів

У Києві на території екопарку на Осокорках люди залишають величезні купи сміття. На це звернув увагу житель столиці Володимир Кулик і опублікував шокуючі фотографії в пабліку "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну р. Києва" в Facebook.

Також чоловік до знімків доклав карту місцевості.

"Трохи про "звалища", – написав Володимир Кулик.

Фото району Києва потрясло жителів столиці: як таке можна зробитиФото району Києва потрясло жителів столиці: як таке можна зробитиФото району Києва потрясло жителів столиці: як таке можна зробитиУ Києві засмітили один з районів (фото: Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну р. Києва)

У коментарях користувачі мережі прокоментували моторошне видовище життєдіяльності людей. Українці обурилися, як таке можна взагалі зробити. До речі, деякі помітили, що на місці є і будсміття, яке привезли сюди незаконно.

  • Краси нашого району.
  • В голові не вкладається, як таке можна зробити.
  • Екопарк на Осокорках.
  • Просто свині.
  • Слухайте, але там далеко не все залишено відпочиваючими. он ту купу папок, і пластик, і будсміття вивозили цілеспрямовано. Роги б відбити.

Фото району Києва потрясло жителів столиці: як таке можна зробити

На Київ насувається снігопад: водіїв просять утриматися від поїздок на власному авто Знищують унікальний парк: новий поворот у скандалі з ТРЦ Києва
Новини України Київмусор
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся