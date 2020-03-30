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Уряд запропонував суттєво скоротити видатки на субсидії

Новини » Фінансова криза 2020     30.03.2020 - 11:27
Уряд запропонував суттєво скоротити видатки на субсидії
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2020 році видатки на субсидії скоротять на 17%

Видатки на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у 2020 році пропонується скоротити на 8,240 млрд грн. Відповідна норма закладена до проекту змін до державного бюджету на 2020 рік, який уряд подав до Верховної ради (проект №3279).

Згідно з документом, видатки на виплату пільг та житлових субсидій планується встановити на рівні 39,330 млрд грн, у той час як зараз вони становлять 47,570 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 березня подав до Верховної ради законопроект Кабміну щодо змін до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з документом, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів ухвалив постанову про призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину. Для спрощеного отримання субсидій громадяни мають зареєструватися в службі зайнятості і це можливо зробити онлайн.

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