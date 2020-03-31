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Карантин в Україні: як отримати субсидію

STYLERЖиття    31.03.2020 - 07:31
Карантин в Україні: як отримати субсидію
Як отримати субсидію в умовах карантину (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин став причиною того, що українці вимушені сидіти вдома

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Спочатку планувалося, що він буде діяти до 3 квітня, про потім його продовжили до 24 числа. На цей час у країні закриті всі розважальні центи, спортзали і місця, де зазвичай збирається багато людей. Крім того, обмежений громадський транспорт, а метро і зовсім зачинено.

Уряд вирішив хоч якось допомогти громадянам, які через карантиу стали безробітними. Кабінет міністрів спростив процедуру надання субсидій.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що уряд робить все можливе, щоб прибрати бюрократичні перепони і допомогти людям отримати субсидії.

Щоб отримати субсидію тим, хто втратив роботу, необхідно стати на облік в Центр зайнятості як безробітним.

Крім того, у Кабміні планують компенсувати одержувачам субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у середньому на 300 гривень у період карантину.

Варто зазначити, що всі, хто має право на субсидію, можуть оформити її онлайн. Для цього потрібно:

  • Зайти на сайт Мінсоцполітики;
  • Зареєструватися за допомогою електронного підпису або BankID;
  • Заповнити заяву про призначення субсидії;
  • Заповнити декларацію про доходи і витрати.

Зазначимо, що в минулому році середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг становив 1 200 гривень, розмір пільги - 750 гривень.

Нагадаємо, що виплати через коронавірус дадуть не всім.

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