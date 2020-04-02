У Мінрегіоні розповіли, скільки заборгувало населення за спожиті ЖК послуги

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найбільшу заборгованість мають місто Київ, Дніпропетровська та Харківська області

З початку поточного року зросла заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги, станом на 1 березня 2020 року за даними Державної служби статистики України, заборгованість становить 32,69 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Найменшу заборгованість зафіксовано в Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях, при цьому найбільшу заборгованість мають місто Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

"Загроза поширення коронавірусної хвороби внесла суттєві корективи в життя країни та громадян і цей плив вже відчувається у всіх сферах, зокрема, у ЖКГ", - зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Раніше Чернишов розповів про ризики несплати громадянами за житлово-комунальні послуги на час карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на період карантину. Кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

Також повідомлялося, що прострочення оплати комунальних послуг через карантин в Україні не призведе до автоматичного позбавлення прав на субсидію.