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Дивовижне відкриття: розвінчаний популярний міф про реакції легень на куріння

STYLERЖиття    03.02.2020 - 22:01
Дивовижне відкриття: розвінчаний популярний міф про реакції легень на куріння
Вчені розвінчали ще один міф про куріння (фото: freepik.com)

Вчені розвінчали один з найпопулярніших міфів про куріння

Куріння сигарет є дуже згубною звичкою. Ні для кого не секрет, що це дуже погано впливає на весь організм людини. Британські вчені зробили дивовижне відкриття, що легені людини можуть самі очищатися, якщо кинути палити. Вони здатні вилікувати канцерогенні мутації, викликані тютюном.

Раніше мутації, що призводять до раку легенів, вважалися перманентними навіть у тих, хто лишав пачку сигарет в минулому. Як повідомляє журнал Nature, вчені з'ясували, що неушкоджені клітини легенів здатні відновлювати легкі. Такий ефект спостерігали навіть у самих затятих курців, які були з сигаретами більше 35 років, перш ніж назавжди з ними розлучитись.

Як відомо, хімічні елементи, що містяться в тютюні, руйнують ДНК клітин легенів, які в підсумку мутують, повільно перетворюючи їх із здорових у канцерогенні.

За словами вчених, дослідження показали, що це відбувається в легенях курця ще до виникнення раку. Деякі клітини залишаються недоторканими і коли людина відмовляється від нікотину, саме ці клітини починають рости і заміняти пошкоджені клітини легенів.

Фахівці прийшли до відкриття, що у тих, хто відмовилися від куріння до 40% клітин в легенях можуть виглядати так само, як у людей, які ніколи не курили.

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